Имам склонил к близости - замужняя женщина покончила с собой в Алматинской области

Влюбленный священнослужитель рассказывает, что у него была интимная близость по обоюдному согласию.

Мать троих детей покончила с собой. Супруг погибшей заявляет, что местный имам принуждал ее к интимной близости. Но священнослужитель утверждает, что у них была взаимная любовь и отношения продолжались не один год, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Местный имам прославился на всю округу из-за сексуального скандала. В поселке, где все друг друга знают, до сих пор обсуждают связь между священнослужителем и замужней женщиной, матерью троих детей.

Муж Нургизы Азатхан уверенно заявляет, служитель сельской мечети принудил его жену к интимной близости. Опороченная женщина не смогла после этого прийти в себя и покончила жизнь самоубийством. В отчаянии супруг погибшей записал видеообращение.

- Ночью в телефоне своей жены я увидел сообщение от него. Он ласково к ней обратился "жаным, выходи. Потом я вышел и ударил его несколько раз, он убежал. Позже мы с ним договорились, что он оставит в покое мою жену. Через какое-то время люди начали говорить, мол, они встречаются около двух-трех лет, и мой младший сын не от меня, - рассказывает супруг погибшей женщины Есхат Айнекбекулы.

33-летнюю Нургизу Азатхан нашли повешенной в собственном доме. По словам супруга погибшей, она оставила записку. Но о чем именно в ней было написано, мужчина не рассказал. Он уверен, это было надругательство.

На удивление, сам имам согласился прокомментировать щекотливую тему. Влюбленный священнослужитель рассказывает, что у него с Нургизой Азатхан была интимная близость по обоюдному согласию.

- Мы познакомились в 2014 году, когда они приехали из Китая. Я согласился прописать их в своем доме. Как-то раз Нургиза сама спросила мой номер телефона. Мы начали общаться ближе и полюбили друг друга. Она рассказывала, что их с мужем познакомили родители. Она не любила его, - утверждает священнослужитель Кадыр Анбия.

Сорокалетний Кадыр Анбия женат, детей у него нет. После этого инцидента его уволили из мечети.

- Сотрудники полиции ведут допрос свидетелей. Назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-филологическая по их перепискам. Уголовное дело под свой личный контроль взял начальник департамента полиции, - говорит начальник следственного управления департамента полиции Жанат Саркытов.

Бывший имам мечети пока находится на свободе. Заведено дело по статье "Доведение до самоубийства". Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до трех лет тюрьмы.

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