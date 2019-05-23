Новорожденным казахстанцам все чаще дают имена героев "Игры престолов"

По подсчетам Комитета статистики министерства нацэкономики, в Казахстане проживают два Брана, три Дейнерис, двадцать три Арьи и двадцать пять Джонов.

В Казахстане, как и во всем мире, множество поклонников "Игры престолов". В Комитете статистики насчитали 25 казахстанцев, которых назвали именами героев сериала. Но сотрудников ведомства уже сложно чем-либо удивить, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

- Часто путали с именем Кенжеш. А Кенжеш - это у казахов младшая дочь в семье. И я всегда объясняла, что не являюсь младшей дочерью в семье, - рассказывает Тенгеш Каленова.

Тенгеш с гордостью произносит свое имя, а когда-то его стеснялась. И даже была серьезно настроена, чтобы изменить его на более распространенное".

- В детстве я родителям всегда говорила, зачем меня назвали Тенгеш? У меня старшую сестру зовут Гуляйым, а младшую зовут Арайлым. И я постоянно говорила, что лучше бы назвали меня Айгулим. Имя человека влияет и на характер, и на деятельность человека.

Оно сопровождает человека всю жизнь, поэтому выбор имени – это огромная ответственность, но в последнее время об этом стали забывать.

- В одной семье детей назвали одного Генератором, а другого Карбюратором. И она так и говорила Генератор, Карбюратор. Но, видимо, для них это нормально звучало, но для меня это было, скажем так, дико, - вспоминает филолог Тайтолеу Аймаганбетова.

- И вот он мне говорит: у нас дочка родилась. Я поздравила. Спрашиваю: как назвали? И он мне говорит: Аруана. Я опешила, потому что я знаю значение этого слова. Аруана – это самка-верблюдица, которая произвела на свет не менее трех верблюжат. И назвать этим именем только в силу того, что оно красиво звучит – это было бы неправильным.

Исправлять, как им кажется, ошибки молодых родителей, дети приходят в РАГС.

Ежедневно через Бахытгуль Шайкенову проходят десятки тысяч имен и историй.

- Женщина пришла и говорит, вот я хочу поменять свое имя. Оно мне не нравится, неблагозвучно. Папа в свое время купил машину Победа, и меня взяли и назвали этим именем. Мы, конечно, поменяли ей имя. Через месяца два, наверное, она приходит и говорит: я то руку сломала, то ногу сломала. Она решила вернуть свое имя, которое дали ей при рождении родители, - говорит руководитель отдела регистрации актов гражданского состояния аппарата акима района Сарыарка Бахытгуль Шайкенова.

Порой, на необычные имена казахстанцев вдохновляют сериалы. 53 человека с именами героев фантастической киноэпопеи "Игра престолов" можно встретить в нашей стране. По подсчетам Комитета статистики министерства нацэкономики, в Казахстане проживают два человека с именем Бран, три Дейнерис, 23 Арьи и 25 Джонов.

Всего 110 необычных, повторяющихся всего один раз имен зафиксировали с начала 2019. Но вероятность, что от них откажутся, невелика. Менять имя казахстанцы предпочитают, если в документах указано одно имя, а при жизни сложилось совсем другое.

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