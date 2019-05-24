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Викторию Нуланд не пустили в Россию

Россия не публиковала перечень лиц, которые внесены в черные списки.

Фото : TIP.ba24 мая 2019, 00:57

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, так как ранее ее внесли в черный список, составленный в ответ на антироссийские санкции, передает ТАСС.

Нуланд внесли в черный список, который появился в ответ на персональные антироссийские санкции США. Она собиралась посетить конференцию в Москве 20-21 мая, организаторами где выступают Российский совет по международным делам (РСМД), Немецкое общество внешней политики и Школа перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса.

Россия не публиковала перечень лиц, которые внесены в черные списки. Ранее в американской визе было отказано, в том числе, бывшему послу США в Росси Майклу Макфолу.


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