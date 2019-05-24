"Смешная шутка". Зеленский отказался рассматривать петицию об отставке

Петиция с требованием отправить Зеленского в отставку была зарегистрирована 22 мая. За сутки ее подписали более 25 тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский не будет рассматривать петицию о собственной отставке. Об этом сообщил глава администрации президента Андрей Богдан в эфире телеканала "1+1", передает Lenta.ru.

Богдан пояснил, что в команде Зеленского эту петицию расценивают как "смешную шутку". Политик отметил, что законом предусмотрены основания для прекращения полномочий президента, и петиция не входит в их перечень.

По словам Богдана, петиция показывает, что часть населения страны недовольна действиями Зеленского. Команда будет стремиться переубедить таких граждан и сделать их своими единомышленниками.

Петиция с требованием отправить Зеленского в отставку была зарегистрирована 22 мая. За сутки ее подписали более 25 тысяч человек, что обязывает главу государства рассмотреть обращение. На момент публикации материала число подписантов увеличилось до 40 тысяч.

Позже на сайте президента Украины появилось более десяти петиций с требованием отменить рассмотрение документа об отставке Владимира Зеленского с поста главы государства. Как утверждает автор самого популярного из этих документов Леонид Яценко, петиция с требованием к президенту об уходе в отставку "организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!