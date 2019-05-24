Серийный педофил пытался изнасиловать 7-летнюю девочку в ТЦ Алматы

Ребенка спасла женщина, находившаяся в соседней кабинке туалета.

32-летний мужчина, уже судимый за развращение малолетнего ребенка, пытался изнасиловать 7-летнюю девочку в одном из торговых центров Алматы, сообщает Zakon.kz.

В минувший четверг в соцсетях стало распространяться голосовое сообщение женщины, рассказывавшей о попытке изнасилования 7-летней девочки в туалете одного из торговых центров Алматы.

- Маньяк зашел в туалет и поджидал. Девочка зашла в туалет, а ее мама сидела и ждала в коридоре. Он в этот момент ее поймал и в кабинку завел. Там он показывал ей разное непристойное видео. В соседней кабинке женщина услышала ее, и начала стучать и спрашивать "Кто там? Кто". А там говорит, мужской голос отвечает "Занято". И она кабинку открыла, вызвала охрану и полицию. Он девочку там, оказывается, хотел изнасиловать. Представляете днем, прямо в торговом центре в городе – это ужас. У нас у всех дети, девочки. Страшно становиться после такого, – рассказала автор тревожного сообщения.

Сначала в сообщение мало, кто поверил, решив, что это очередная "страшилка", распространяемая в соцсетях. Однако в пятницу утром в пресс-службе Департамента полиции Алматы информацию подтвердили.

- Подозреваемый в совершении преступления в отношении несовершеннолетней девочки задержан и в порядке ст. 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции Алматы. Им оказался 32-летний уроженец Актюбинской области, ранее уже судимый за развращение малолетнего ребенка. В настоящее время действия подозреваемого квалифицированы следствием сразу по двум статьям Уголовного кодекса РК: ст.121 ч.4 УК РК и ст.124 ч.1 УК РК. Досудебное расследование проводится Управлением полиции Бостандыкского района по территориальности. В рамках производство назначены соответствующие экспертизы. Ход следствия находится на контроле руководства полиции Алматы и прокуратуры города, – сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

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