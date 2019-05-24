Он подозревается в получении взятки в виде новой автомашины марки Toyota Camry, стоимостью свыше 9 млн тенге

Задержан гендиректор Национального центра тестирования МОН РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.

За последние 3 года в сфере образования выявлено 620 фактов коррупции, сумма ущерба - 1,5 млрд тенге. Изобличены 364 лица, в том числе 57 директоров школ, 10 директоров колледжей, 22 заведующих детскими садами.

На текущей неделе Национальным бюро пресечена коррупционная схема взяточничества со стороны руководства РГКП "Национальный центр тестирования" МОН РК. Центр занимается организацией и проведением всех видов экзаменов в рамках системы оценки качества образования.

Центр проводит следующие виды экзаменов и мониторингов: Единое национальное тестирование (ЕНТ), комплексное тестирование (КТ), внешняя оценка учебных достижений в среднем и высшем образовании (ВОУД СО, ВОУД ВО), квалификационное тестирование педагогических работников (КТПР), оценка уровня владения казахским языком по системе КАЗТЕСТ.

В настоящее время бывший и.о. генерального директора Национального центра тестирования, руководивший центром в 2016 году, подозревается в получении взятки в виде новой автомашины марки Toyota Camry, стоимостью свыше 9 млн тенге за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении государственных закупок, связанных с деятельностью системы образования.

Предмет взятки в виде автомашины изъят и арестован.

С учетом собранных доказательств о получении взятки и на основании поступившего ходатайства досудебное расследование осуществляется в ускоренном порядке.

Также за аналогичные незаконные действия проводится досудебное расследование в отношении генерального директора указанного Национального центра тестирования, руководившего центром с 2017 года по настоящее время, который через посредника в период 2017-2018 гг. на системной основе получал взятки в особо крупных размерах.

С санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Степень виновности указанных лиц будет установлена судом.

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