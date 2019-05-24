Дебаты кандидатов в президенты пройдут 29 мая в Нур-Султане

Теледебаты разделены на 3 раунда.

Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан было принято постановление о проведении предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт комиссии.

- Принятым постановлением определена дата предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий - 29 мая 2019 года в эфире телевизионного канала Акционерного общества "Агентство "Хабар" в городе Нур-Султане. В настоящее время разработан Регламент проведения телевизионных предвыборных дебатов и дискуссий, которым предусматривается порядок их проведения, - говорится в сообщении.

Фото: election.gov.kz

Теледебаты разделены на 3 раунда.

Тема первого раунда "Приоритеты экономического развития Казахстана". Первый раунд предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий включает в себя два тура. В первом туре состоятся выступления каждого участника с целью представления своей предвыборной программы.

Во втором туре предполагается дискуссионная сессия "вопросы-ответы" от участников к своим оппонентам. Участники могут задать своим оппонентам по два вопроса, а также ответить на два вопроса.

Тема второго раунда "Социальная модернизация Казахстана". В первом туре второго раунда состоится выступление участников на заданную тему. Второй тур предполагает один вопрос от ведущих ко всем участникам.

Тема третьего раунда "Слово к избирателям". В третьем, завершающем раунде участники напрямую обращаются к избирателям.

По мнению ЦИК, дебаты могут продлиться не менее 80 минут.

На вопрос почему ЦИК не учел тот факт, что 29 мая проходит заседание ЕАЭС, где примет участие Токаев, и из-за чего он возможно не сможет принять участие в дебатах член ЦИК Ляззат Сулеймен ответила: "Мы не знали, что проходит такое высокое мероприятия. В агитационный период проходит много разных мероприятий".

Стоит отметить, что на проведение дебатов был выделен 41 млн тенге.

Также Ляззат Сулеймен рассказала детали проведения дебатов.

- Дебаты пройдут на казахском и русском языках. Участники должны соблюдать порядок: воздерживаться от оскорбительных нападок, заведомо ложных, унижающих честь и достоинство высказываний в адрес других участников и вести дискуссию в рамках этических норм. Если будут нарушения, то будем прорабатывать сценарий с агентством. При нарушении регламента можно будет и остановить (дебаты). Время дебатов еще будет обсуждаться с телеканалом, - отметила она.

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