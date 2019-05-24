Назарбаеву присвоили статус Почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств

В ходе встречи Первый Президент Казахстана отметил важность сохранения и дальнейшего углубления сотрудничества между двумя братскими странами.

Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Первый Президент Казахстана отметил важность сохранения и дальнейшего углубления сотрудничества между двумя братскими странами.

- С первых дней независимости Турция всегда поддерживала нас. Наши государства и народы очень близки друг к другу. Мы ввели безвизовый режим между двумя странами. Отношения Казахстана и Турции крепнут год от года. Уверен, что этот курс будет продолжен, - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев также подчеркнул необходимость развития межгосударственных связей в рамках Тюркского совета.

- Совет сотрудничества тюркоязычных государств был создан в целях развития и укрепления связей между тюркскими народами. Данную работу следует продолжать. Я буду оказывать всестороннюю поддержку, - сказал Первый Президент Казахстана.

В свою очередь М.Чавушоглу поприветствовал Елбасы и от имени Президента Реджепа Эрдогана пригласил Нурсултана Назарбаева посетить Турцию в ближайшее время.

- Мы приветствуем, что Вы в качестве Елбасы, председателя Совета Безопасности, руководителя партии «Nur Otan» продолжаете активно работать во благо народа Казахстана. Нам хорошо известно, какой колоссальный труд Вы вложили во имя процветания своей страны и развитие двусторонних отношений, - отметил министр иностранных дел Турецкой Республики.

В ходе беседы стороны также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

В завершение встречи глава МИД Турецкой Республики сообщил, что в соответствии с принятым решением лидеров государств Тюркского совета за значительный вклад в развитие стран тюркского мира Нурсултану Назарбаеву был присвоен пожизненный статус Почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

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