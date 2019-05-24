Насколько эффективно сельские акимы используют возможность формировать бюджет

С 2018 года населенные пункты, где проживает более 2000 человек, переведены на самостоятельный бюджет.

Включить фантазию и развивать бизнес в поселках предложили казахстанцам. С 2018 года населенные пункты, где проживает более 2000 человек, переведены на самостоятельный бюджет, или как его еще называют бюджет 4-го уровня.

Что это значит? Теперь налоги по 7-и направлениям, а это: налог на имущество, индивидуальный подоходный налог, земельный налог, налог на транспорт с юридических и физических лиц и сбор за ведение предпринимательской деятельности будут оставаться в казне поселка и по решению местного сообщества эти средства можно использовать для решения особо значимых проблем населенного пункта.

- Они могут это направить на озеленение, на благоустройство своего поселка или отремонтировать дорогу. То есть сейчас у них эта самостоятельность есть. Я думаю это большой плюс для сельских округов, поселков, что в какой-то мере они могут сами определять, куда направить те поступления, которые имеют, - дает разъяснения заместитель Председателя Комитета Казначейства министерства финансов РК Алия Байгенжина.

Однако примеры бывают разные. Так в поселке Опытное поле на собранные в прошлом году налоги решили отремонтировать дорогу по улице Магистральная. Заасфальтировать планировали восемьсот метров, но на половине пути бюджет закончился.

- По нашему округу в прошлом году было собрано 13 миллионов. А на содержание аппарата акима, на благоустройство улиц, уличное освещение, санитарную очистку и зимнее содержание дорог, на все про все, надо 30 миллионов тенге. Столько нужно, чтобы содержать полностью поселок, - рассказывает аким поселка Опытное поле Татьяна Селезнева.

Но пока одни регионы ломают голову, на чем бы и как заработать, другие перевыполняют план поступлений в местный бюджет. Как правило, это туристические зоны. Они то и выравнивают общую статистику по республике. При необходимых 137 миллиардов для всех местных бюджетов по стране, собирается 134. Это отличный показатель говорят специалисты. Правда, из 1 062 населенных пунктов, где введен бюджет 4 уровня, на полном самообеспечении всего 67.

- 30 миллионов тенге – это кажется, что такая большая сумма. На самом деле если глобально подойти, если сделать работу большую. Например, дорогу или освещение провести, то оказывается, большая часть уйдет на всякие документы. Получается, что эти деньги, как капля в море, - говорит жительница поселка Опытное поле Татьяна Тоскаева.

И чтобы эту каплю увеличить, теперь над пополнением местного бюджета должны работать все. И местный аким, который теперь полноценный менеджер управленец, и население.

Планировать расходы и доходы теперь можно почти в любом населенном пункте. Но работает ли система? Проверили корреспонденты Первого канала Евразия. Смотрите репортаж Юлии Ефремовой в программе Аналитика в это воскресенье, 26 мая в 20.00.

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