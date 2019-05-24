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В Костанае на женщину упал с крыши кирпич

Пострадавшая госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

Фото : pixabay.com24 мая 2019, 22:24

В Костанае с крыши многоэтажки на голову женщине упал кирпич, передает Zakon.kz со ссылкой на “Костанайские новости“.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, женщине 41 год. Обнаружили ее соседи по адресу ул. Гашека 12/1.

Происшествие случилось вечером, когда она шла домой с работы. Женщина обнаружена без сознания возле подъезда этого дома. Причина падения кирпича, по предварительной версии, - порыв ветра. У нее изрядная кровопотеря и рубленая рана. Прибывшие медработники констатировали открытую черепно-мозговую травму и травматический шок.

Бригадой скорой пострадавшая доставлена в травмпункт горбольницы. Состояние на данный момент крайне тяжелое.


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