В Жанаозене батут сорвало ветром

Инцидент произошел 24 мая.

В Жанаозене сильный ветер сорвал надувную детскую игровую площадку, передает Zakon.kz.

Видео с места происшествия появилось в Instagram-аккаунте aktau.91. В публикации указано, что инцидент произошел 24 мая.

В ролике видно, как огромный надувной батут уносит ветром. Люди, которые пытаются его поймать, чуть сами не улетают.

"Сколько детей должно погибнуть, стать инвалидами, чтобы запретить эту смертельно опасную забаву?".

"Давно пора запретить эти батуты. Игры на них могут быть смертельно опасными для наших детей", ― пишут разгневанные комментаторы.

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