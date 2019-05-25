В Алматы отмечают 85-летие КазНУ им. аль-Фараби

На праздник прибыли известные ученые, общественные деятели, представители бизнес-сообщества, вузов из дальнего и ближнего зарубежья.

Грандиозное и незабываемое событие проходит сегодня, 25 мая, в КазНУ имени аль-Фараби: ведущий вуз страны отмечает свое 85-летие и День выпускников, сообщает Zakon.kz.

С раннего утра в студгородке, где расположено самое главное высшее учебное заведение Казахстана – КазНУ стали собираться алматинцы и гости города, среди которых, конечно же, огромное количество выпускников этого легендарного вуза. Они приехали из разных уголоков страны и даже из-за рубежа, чтобы вместе с общественностью города и студенческой молодежью отметить эту славную дату – 85-летие альма-матер.

КазГУград - так называют этот студенческий городок - начинается с Триумфальной арки «Мәңгілік Ел». Здесь собралось более двух тысяч выпускников разных лет, которые с радостью встречались со своими однокурсниками, с любимыми преподавателями, профессорами, смотрели восхищенно на самый высокий красивый корпус – ректорат, на Дворец студентов, обнимались, фотографировались, обменивались визитками. Многие гости приехали не только на сам праздник, но и чтобы поучаствовать в работе II Форума выпускников, посвященного юбилею университета и 25-летию Ассоциации выпускников.

Особую торжественность придавали празднику духовой оркестр и одетые в нарядную национальную одежду студенты с шарами в руках. Словом, всюду чувствовалась теплая праздничная атмосфера.

Следует отметить, что впервые слет экс-студентов состоялся в 2014 году и с тех пор проводится каждый год в последнюю субботу мая. Идейным вдохновителем мероприятия является Ассоциация выпускников КазНУ, которую возглавляет председатель Конституционного Совета РК Кайрат Мами. К слову, он тоже является выпускником этого вуза: учился на юридическом факультете с 1976 по 1981 год.

Среди гостей были также представители госструктур, научной общественности, бизнес-сообщества, вузов-партнеров из Казахстана, дальнего и ближнего зарубежья, дипломатических миссий в РК.

Праздник начался с презентации Почетной доски меценатов и продолжился возложением цветов к памятникам аль-Фараби и Умирбека Джолдасбекова. Также гости во Дворце студентов ознакомились с фотовыставкой о достижениях и развитии КазНУ.

Затем состоялось торжественное открытие II Форума выпускников. С приветственным словом выступили ректор КазНУ, академик Галым Мутанов, вице-спикер Мажилиса Парламента РК Гульмира Исимбаева, поэт и писатель Олжас Сулейменов, президент компании «Astana Group» Нурлан Смагулов и другие известные выпускники.

На форуме были зачитаны поздравления от Президента РК Касым-Жомарта Токаева, председателя Сената Парламента Дариги Назарбаевой, председателя Мажилиса Парламента Нурлана Нигматулина, министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, министра образования и науки Куляш Шамшидиновой и международных организаций.

- Сегодня КазНУ является крупнейшим в Центральной Азии научно-образовательным хабом, центром генерации инноваций и трансфера технологий, - отметил в своем приветственном слове ректор КазНУ Галимкаир Мутанов. - Цель университета состоит в достижении качественно нового эффекта в формировании человеческого капитала особого типа – граждан страны и мира, и в содействии устойчивому развитию страны. Университет является драйвером прогрессивных экономических, социальных и культурных преобразований в обществе, способствуя внедрению инновационных технологий во все сферы жизнедеятельности. В реалиях развивающихся на наших глазах цифровой цивилизации университет выполняет чрезвычайно важную задачу по подготовке кадров для наукоемкой экономики.

По словам ректора, в КазНУ соответствие системы подготовки бакалавров, магистров и докторов PhD международным стандартам качества подтверждено наиболее авторитетными международными аккредитационными агентствами. Ряд образовательных программ вуза имеют европейский знак качества.

На сегодняшний день в КазНУ работает свыше двух тысяч профессоров, докторов, кандидатов наук, более ста академиков крупнейших академий, более сорока заслуженных деятелей. 120 преподавателей являются обладателями государственного гранта «Лучший преподаватель вуза».

КазНУ ежегодно приглашает свыше 500 зарубежных ученых из ведущих вузов мира для чтения лекций, проведения консультаций, семинаров, а также в качестве научных руководителей для магистрантов и докторантов.

Образовательное пространство, в котором функционирует КазНУ, уже давно не ограничивается Казахстаном. Вуз является драйвером роста и развития на всех уровнях – национальном, региональном и международном. Он идет в ногу с мировыми трендами в области образования для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность выпускников ка на локальном, так и на глобальном рынках труда.

Университет успешно осуществил переход на новый уровень предоставления образовательных услуг – в цифровом формате. КазНУ – единственный университет Казахстана, который реализует более 70 образовательных программ двойного диплома совместно с ведущими зарубежными вузами.

Накануне здесь был открыт первый на постсоветском пространстве Центр исламских финансов. Это уникальная образовательная программа по исламским финансам, разработанная совместно с Международным финансовым центром Астана и университетом Бенхалиф (Катар). Эта программа будет высоко востребована финансовым сектором экономики.

На II Форуме выпускников КазНУ группа известных казахстанцев была награждена юбилейной медалью. Среди них – народный писатель, общественно-политический деятель Олжас Сулейменов, ученый, ректор университета «Туран» Рахман Алшанов.

Праздник завершит бал выпускников 2019 года, который начнется на центральной площади КазНУ в 19.00.

Торгын Нурсеитова

Фото Асем Тунгушбаева

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