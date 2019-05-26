Пешехода сбили насмерть на трассе под Алматы

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.

В ночь на воскресенье, 26 мая, под Алматы в результате наезда скончался пешеход, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Chevrolet Cruise двигался по трассе Алматы - Бишкек в восточном направлении, в сторону города. На 32 километре трассы на дорогу с правой обочины выбежал пешеход. Водитель, по его словам, резко нажал на педаль тормоза, но избежать наезда не удалось.

Прибывшие на место сотрудники полиции и медики пытались оказать ему помощь, но травмы, полученные при аварии, оказались не совместимы с жизнью. Мужчина скончался.

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