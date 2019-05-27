В СКО начата реализация программы "Северная соя"

В рамках подписанного плана действий аграрии региона начали посев сои.

В минувшие выходные в Петропавловске первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров и первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов подписали план совместных действий Министерства сельского хозяйства и акимата области по реализации программы "Северная соя", сообщает Zakon.kz.

Накануне проект был презентован на совещании в Министерстве сельского хозяйства под председательством премьер-министра Аскара Мамина.

Программа направлена на поддержку аграриев в производстве сои. В рамках нее предусмотрены мероприятия финансового плана, обеспечение мерами государственной поддержки, обучение и др.

По итогам совещания было поручено запустить работу по увеличению посевов сои в северных регионах.

Реализация программы "Северная соя" позволит за 5 лет довести посевные площади культуры до 1,5 млн. га, повысить урожайность, увеличить валовый сбор до более 3 млн тонн, загрузить перерабатывающие мощности, способствовать увеличению экспорта, открыть новые рабочие места и повысить производительность труда.

- Северо-Казахстанская область выбрана "пилотом" для реализации программы неслучайно. Регион является лидером в диверсификации растениеводства. Площадь масличных культур доведена до 1 млн гектар. Местные сельхозтоваропроизводители на практике убедились, что отход от пшеницы экономически выгоден. Преимущества налицо - огромные рынки сбыта, комфортные цены. Также область располагает необходимыми земельными ресурсами, есть заинтересованность фермеров, - отметил во время подписания документа первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

К реализации проекта в Северо-Казахстанской области приступили уже сегодня. В рамках подписанного плана действий аграрии региона начали посев сои.

Всего в этом году в области будет засеяно 14 тыс га раннеспелыми семенами сои с высокими продуктивными качествами. При этом будут использоваться только суперэлитные и элитные семена из Австрии, которые идеально подходят под климатические условия региона.

Урожай планируют использовать как семенной материал для следующего года.

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