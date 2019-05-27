Для развития внутреннего семейного и детско-юношеского туризма планируется запустить бесплатный детский туристический поезд и бесплатные авиаперелеты для детей по РК.

Внутренний туризм в Казахстане вырос на 5,8%, а выездной на 3,8% за год, передает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Для развития внутреннего семейного и детско-юношеского туризма планируется запустить бесплатный детский туристический поезд и бесплатные авиаперелеты для детей по РК.



За прошлый год* количество обслуженных посетителей в сфере внутреннего туризма увеличилось до 5,9 млн человек с 5,6 млн годом ранее. Из них местами размещения было обслужено 4,7 млн человек (для сравнения: годом ранее — 4,4 млн).

Количество обслуженных санаторно-курортными учреждениями туристов достигло 296,9 тыс. человек (годом ранее — 285,8 тыс.); особо охраняемыми природными территориями — 871,9 тыс. человек (против 889,6 тыс. человек годом ранее).

В стране планируют активно развивать детско-юношеский туризм. Так, с 2020 года планируется запуск бесплатного "Детского туристического поезда" по всем регионам страны. В приоритете будут дети из социально уязвимых семей, участники и победители образовательных конкурсов, отличники учёбы и другие, сообщил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедулы на заседании Правительства.

* январь–декабрь







Также планируется субсидирование авиамаршрутов бесплатного авиаперелета детей по принципу kids go free по схеме "1+2" (на одного родителя — двое детей, билеты предоставляются внутри страны) при условии предоставления подтверждающего документа. "Такая практика широко используется во многих развитых странах мира", — отметил глава МКС РК.

Министр добавил, что для дальнейшего развития детско-юношеского туризма требуется создание соответствующего координационного совета при Правительстве. "Прошу поручить заинтересованным госорганам и организациям оказать содействие в создании Комиссии по вопросам развития детско-юношеского туризма при Правительстве РК", — заключил Мухамедиулы.

Напомним, количество мест размещения, готовых принять казахстанцев, а также иностранных гостей страны, за прошлый год выросло с 2,99 тысячи до 3,32 тысячи. Наибольшее количество ожидаемо сконцентрировано в главных туристических регионах: Восточно-Казахстанской (537), Алматинской (519) и Акмолинской (287) областях.







Количество мест размещения в курортных зонах по итогам 2018 года увеличилось за год на 10,4%, до 900 единиц.

Напомним, главой государства определены ключевые приоритетные туристические территории для повышения эффективности маркетинговых коммуникаций. Фокус будет сделан на их продвижение.

Это Алматинский горный кластер, Астана, Щучинско-Боровская курортная зона, Туркестан, Алаколь, Мангистау, Баянаул, Балхаш и Шалкар-Имантауская курортная зона.







По итогам апреля текущего года сутки проживания в гостинице для казахстанцев и гостей РК стоили в среднем 10,4 тыс. тенге — на 10,6% больше, чем годом ранее. Самые высокие цены среди крупных городов и мегаполисов — в Алматы (18,6 тыс. тг за сутки, +2,1% год-к-году), Нур-Султане (14,9 тыс. тг) и Уральске (13,1 тыс. тг, +7,7%).

Услуги санаториев стоили в среднем 10,1 тыс. тг за сутки, +3,8% к апрелю 2018-го. Наибольшие цены отмечены в Нур-Султане (14,8 тыс. тг за сутки, +9,7% за год), Алматы (13,2 тыс. тг за сутки, +13,3% год-к-году) и Кызылорде (11,3 тг за сутки, +2,6%).

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