Правила размещения наружной рекламы утверждены в РК

Не допускается самовольное размещение наружной рекламы без соответствующего уведомления местных исполнительных органов.

Приказом министра национальной экономики РК от 13 мая 2019 года утверждены Правила размещения наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования, сообщает Zakon.kz.

Размещение наружной (визуальной) рекламы осуществляется путем отображения и нанесения рекламных изображений или информации на объектах рекламы, в том числе размещаемых на внешних сторонах зданий.

Как отмечается, рекламные изображения или информация на объектах наружной рекламы не должны использоваться для пропаганды или агитации насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости и насилия, порнографии, а также распространения сведений, составляющих государственные секреты страны и иные охраняемые законом тайны.

Реклама не должна порочить объекты искусства, составляющие мировое или национальное культурное достояние, государственные символы (гербы, флаги, гимны), валюту любого государства, религиозные символы, какие-либо физические или юридические лица, деятельность, профессию и товар.

Размещение объектов наружной рекламы, в том числе указателей, осуществляется в соответствии с Земельным кодексом РК, законодательством республики об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, автомобильных дорогах и о дорожном движении.

К наружной рекламе не относятся:

- вывеска;

- информация о режиме работы;

- афиши культурных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий, размещаемые в специально отведенных местах;

- индивидуализация технических средств обслуживания и транспортных средств;

- информация о видах нефтепродуктов, ценах на нефтепродукты, наименовании и логотипе продавца, размещаемая при въезде на автозаправочные станции;

- информация о культурных ценностях или об объектах историко-культурного наследия, в том числе о памятниках истории и культуры;

- информация, содержащая сведения о курсах покупки или продажи наличной иностранной валюты за тенге, размещаемая возле обменных пунктов;

- внутреннее оформление витрин и окон для внешнего визуального восприятия следующего характера:

товарная продукция, размещаемая внутри помещений;

виды оказываемых услуг;

средства индивидуализации;

декоративное и праздничное оформление.

Допускается размещение визуальной рекламы на уличной мебели (оборудовании), устанавливаемой местными исполнительными органами либо инвесторами за счет собственных средств на основании соответствующих договоров с местными исполнительными органами, заключенных на основании итогов проведенных открытых конкурсов. Инвесторами могут быть физические и юридические лица.

Земельные участки из земель общего пользования, за исключением тротуаров и велосипедных дорожек, предоставляются гражданам и юридическим лицам во временное землепользование под размещение объектов наружной рекламы без ущерба для общего пользования.

Участки земель полосы отвода автомобильных дорог общего пользования предоставляются для размещения объектов наружной рекламы при условиях недопущения снижения транспортно-эксплуатационных качеств дороги, соблюдения требований безопасности движения транспортных средств и охраны окружающей среды.

Запрещается размещение наружной рекламы на памятниках истории и культуры и в их охранных зонах, на культовых зданиях (сооружениях) и на отведенной им территории и их ограждениях, а также на особо охраняемых природных территориях.

Размещение рекламы на объектах наружной рекламы допускается при условии направления уведомления о размещении на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования.

Не допускается самовольное размещение наружной рекламы без соответствующего уведомления местных исполнительных органов.

Уведомления направляются рекламораспространителями, размещающими наружную рекламу:

- в местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, городов областного значения - при размещении наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городах республиканского значения, столице, городах областного значения, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории городов республиканского значения, столицы, городов областного значения;

- в местные исполнительные органы районов - при размещении наружной рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городах районного значения, селах, поселках, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования.

Уведомление направляется не менее чем за пять рабочих дней до предполагаемой даты размещения наружной рекламы на специальных объектах.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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