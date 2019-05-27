Участки на двух улицах Алматы перекроют в связи с ремонтом
Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.
Фото : russian.m27 мая 2019, 12:15
В Алматы в связи с дорожно-ремонтными работами на ул.Наурызбай батыра участок от ул.Гоголя до ул.Кабанбай батыра с 27 мая 23:00 до 28 мая 06:00 будет перекрыт, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы жолдары".
Также на ул.Карасай батыра будет перекрыт участок от ул.Жарокова до ул.Гагарина с 28 мая 23:00 ч. по 29 мая 06:00 ч.
- Во избежание заторов, просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее, - говорится в сообщении.
Подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс" приносит свои извинения за временные неудобства.
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