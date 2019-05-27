Школьники отметили выпускной парадом байкеров

Два кортежа с участием мотоциклов были замечены на улицах Алматы и Караганды.

Ездой на мотоциклах и лимузинах по городским улицам отметили последний школьный звонок выпускники Алматы и Караганды, сообщает Zakon.kz.

Первый праздничный кортеж с участием лимузинов и мотоциклов был замечен на улицах Алматы. В соцсетях, поведение молодежи вызвало довольно неоднозначную реакцию. Если одни искренне радовались за выпускников, то другие их поведение порицали.

"Сегодня в городе очень много крутых машин с выпускниками оказывается у нас народ то не бедный раз с таким размахом родители отмечают выпускные детишек своих"; "Понты! Вот наше воспитание молодежи!!!; "Красавчики, кайфуйте, гуляйте! Потом узнаете, что такое - работа, семья! А пока молодые надо тусить, Но, только с головой, естественный отбор и тетку с косой никто не отменит...."; "Какие школьники оригинальные", – писали пользователи соцсетей. Справедливости ради стоит отметить, что положительных отзывов было гораздо больше, нежели негативных.

Другое подобное видео было отснято в Караганде. Здесь по городским улицам на мотоциклах прокатились девушки-выпускницы.

Еще одно видео было отснято в Нур-Султане. Хотя ничего выдающегося школьники-выпускники не совершили, а просто радовались наступившим каникулам, видео вызывало умиление у пользователей соцсетей.

"Счастливые школьники!", "Родители тоже радуются! Отдых!", "Всегда во все времена ждали и радовались каникулам!", – писали в своих комментариях казахстанцы.

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