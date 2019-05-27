Все чаще в больницу с диагнозом клещевой энцефалит попадают дети

Май и июнь – месяцы, когда клещи наиболее активны, говорят специалисты.

Тяжелые последствия после укусов насекомых. Очередной случай произошел с ребенком-спортсменом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Мальчик-спортсмен всерьез напугал и родителей, и тренеров. Ему внезапно стало плохо после возвращения со сборов из Талдыкоргана. Поднялась температура, сильно начала болеть голова. Ребенка экстренно госпитализировали. Оказалось, что неделю назад его укусил энцефалитный клещ.

- Был доставлен в реанимационное отделение, где ему полностью была оказана помощь - профилактика отека мозга. Затем он был переведен через двое суток в отделение неврологии, тоже был продолжен курс противоклещевого гамма-глобулина, - заведующая отделением неврологии центра матери и ребенка Зайра Танабаева.

Сейчас в отделении находятся двое детей, которые пострадали от укусов инфицированных клещей. Несмотря на медицинскую помощь, энцефалитное заражение, по словам врача, не проходит бесследно. Очень важно, как можно раньше начать лечение и не упустить время. К сожалению, многие не замечают момент укуса и обращаются за медицинской помощью слишком поздно. Трагический случай произошел в Жамбылской области. Скончалась десятилетняя девочка.

- После того, как девочка попала в больницу, мы выяснили, что родители не обращались за квалифицированной помощью, занимались самолечением. "Скорую помощь" для ребенка вызвал кто-то из знакомых семьи. Уже установлено, что они приехали из-за границы, и в Казахстан девочка прибыла уже инфицированной, - говорит заместитель руководителя областного департамента охраны общественного здоровья Кумисбек Рахимов.

Май и июнь – месяцы, когда клещи наиболее активны, говорят специалисты. Но опасны не сами насекомые, а инфекции, которые они переносят – это Конго-Крымская геморрагическая лихорадка, вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз. Установить, был ли паразит переносчиком опасного вируса, можно только в лабораторных условия. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют после обнаружения на теле клеща обратиться в медицинский пункт, чтобы пройти обследование и при необходимости вовремя начать лечение.

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