Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Число раненых не уточняется.

Сирийское государственное телевидение сообщило в понедельник, что деревня в провинции Кунейтра подверглась ракетному обстрелу Израиля, есть раненые, сообщает РИА Новости.

- Израиль нанес удар ракетой по деревне Телль аш-Шаар в провинции Кунейтра. Сообщается о раненых и о поврежденной единице военной техники, — передает телеканал Syria TV.

Число раненых не уточняется, как и конкретный вид военной техники.

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, удары израильских ВВС нелегитимны и необоснованны.

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