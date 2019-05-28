Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Число раненых не уточняется.
Фото : ajel.sa28 мая 2019, 01:09
Сирийское государственное телевидение сообщило в понедельник, что деревня в провинции Кунейтра подверглась ракетному обстрелу Израиля, есть раненые, сообщает РИА Новости.
- Израиль нанес удар ракетой по деревне Телль аш-Шаар в провинции Кунейтра. Сообщается о раненых и о поврежденной единице военной техники, — передает телеканал Syria TV.
Число раненых не уточняется, как и конкретный вид военной техники.
По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, удары израильских ВВС нелегитимны и необоснованны.
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