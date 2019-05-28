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Число пострадавших при нападении в Японии возросло до 19

Преступник ранил себя, его состояние также оценивается как критическое.

Фото : Pixabay28 мая 2019, 07:28

Число пострадавших при нападении неизвестного с ножом в японском городе Кавасаки возросло до 19, передает РИА Новости.

Как сообщает агентство Киодо, неизвестный 50-летний мужчина ранил ножом 19 человек на автобусной остановке: двое находятся в критическом состоянии, в том числе ребенок. Среди раненых также есть дети.

Полиция задержала преступника. Он ранил себя, его состояние также оценивается как критическое.

На месте найдены два ножа. Подробности происшествия выясняются.


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