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Шесть детей сбил водитель в Шымкенте

В результате ДТП один подросток был доставлен в реанимационное отделение городской больницы.

Фото : pixabay.com28 мая 2019, 09:54

Водитель автомашины Opel Kadett сбил несовершеннолетних в Шымкенте. Один пострадавший в реанимации, передает Zakon.kz.

Как стало известно, 27 мая около 15.30 часов в дежурную часть Управления полиции Аль-Фарабийского района Департамента полиции Шымкента поступило сообщение о том, что на одной из автостоянок города водитель автомашины Opel Kadett сбил несовершеннолетних детей.

- Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники группы патрульной полиции установили, что водитель автомашины сбил 6 подростков. В результате дорожно-транспортного происшествия 1 подросток был доставлен в реанимационное отделение городской больницы. Остальные 5 детей получили легкие ранения и возвращены домой. Назначено несколько экспертиз, - прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК.


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