Президент Сербии признал потерю Косово

По его словам, существует два сценария решения косовской проблемы.

Президент Сербии Александр Вучич в выступлении перед членами сербского парламента заявил, что Сербии необходимо признать тот факт, что Белград не обладает каким-либо контролем над Косово, передает РБК со ссылкой на РТС.

Вучич выступил на специальной сессии парламента, посвященной проблеме взаимоотношений с Косово. Он призвал депутатов к выбору между "сладкой ложью и горькой правдой".

- Без этого мы не узнаем реальное положение дел в Косово, в Метохии, кто ими управляет, и какое положение сербов в Косово и Метохии, — сказал Вучич.

Он подчеркнул, что необходимо признать, что Сербия потерпела крупное национальное поражение, потеряла территорию и понесла значительные экономические потери.

- Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что крайне важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность, — сказал он.

По словам Вучича, существует два сценария решения косовской проблемы. Первый — это сохранение статус-кво и "замороженный конфликт". Второй вариант — нормализация отношений между Белградом и Приштиной. Президент Сербии подчеркнул, что сам выступает за второй путь.

Согласно конституции Сербии, в ее составе находятся два автономных края: Воеводина и Косово и Метохия. Косово с 1999 года, согласно резолюции СБ ООН 1244, находится под протекторатом ООН и властями Сербии не контролируется.

30 апреля глава Косово потребовал от Белграда признать независимость государственного образования.

Косовские власти уже дважды официально обращались к Совбезу с просьбой принять решение о прекращении работы миссии ООН, поскольку считают, что она выполнила свой мандат по временному управлению в крае и что теперь все бразды правления должны взять косовские власти, на основании "Конституции Республики Косово".

По данным на 10 августа 2009 года самопровозглашенное государство признали 62 страны. Не намерены признавать Косово Россия, Китай, Индия, Индонезия, Бразилия, Иран. Не признают Косово Ватикан, Ливия, Аргентина, Израиль, Египет, Грузия, Молдавия, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Украина, ЮАР. В общей сложности – 44 государства твердо "против" Косово.

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