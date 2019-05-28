Питание и спорт помогут справиться со стрессом во время ЕНТ и экзаменов

Минздрав РК призывает родителей быть внимательными к самочувствию детей и заниматься профилактикой заболеваний.

Совсем скоро у выпускных классов начнется пора экзаменов и ЕНТ. Для многих – это серьезное испытание, сопровождаемое стрессом и ухудшением самочувствия. В этот период необходимо поддержать ребенка, вселить в него надежду и в любой ситуации оставаться рядом. О том, как помочь школьнику справиться с предстоящими переживаниями с помощью питания и спорта, в рамках проекта Министерства здравоохранения РК "Дені сау ұлт – қуатты мемлекет!" рассказала ведущий специалист отдела укрепления здоровья молодежи и детей Национального центра общественного здравоохранения Диана Кунжарикова.

– Какие продукты стоит внедрить в рацион школьника, чтобы укрепить память и держать настроение в тонусе?

– Чтобы ребенок был здоровым, кормить его нужно разумно и рационально. Советую включить в меню продукты, которые помогут мозгу работать максимально продуктивно, – это жирная рыба и икра, льняное масло, богатые Омегой-3, овсянка, грецкие орехи, черника, какао и горький шоколад. Также полезны яблоки, морковь и киви.

– Влияет ли здоровый образ жизни, правильное питание и спорт на эмоциональное состояние ученика?

– Конечно. Эмоциональное состояние зависит от сбалансированности питательных веществ в еде и от соблюдения режима приема пищи. Занятия физкультурой тоже оказывают благотворное воздействие на психику, ведь свежий воздух и физическая активность обогащают мозг кислородом, улучшают кровообращение и повышают эффективность работы мозга.

– Нередко бывает так, что ученик все выучил, но на экзаменах растерялся и все забыл. Что делать в такие моменты?

– При сильном тревожном состоянии и волнении хорошо помогает дыхательная гимнастика. Нужно сделать глубокий вдох и задержать дыхание. Затем стоит выдохнуть и повторить вдох через несколько секунд. Рекомендовано 2–3 минуты дышать в чистый бумажный пакет, ведь тепло помогает успокоиться.

– Как должны вести себя родители в период экзаменов?

– Психологи доказали, что эмоциональная поддержка родителей значительно повышает эффективность детей. Оказывайте ребенку внимание, интересуйтесь его настроением и здоровьем, проявляйте заботу. В период экзаменов помогайте, рассказывайте о своем опыте и чувствах во время контрольных, но не пугайте провалом. Напоминайте, что при плохом результате жизнь ребенка не закончится, и любить его вы не перестанете. Верьте в него и не ругайте.

Контролируйте распорядок дня: сон должен составлять не менее 8 часов. После учебы давайте восстановить силы, отдохнуть и переключиться. Лучше это делать на свежем воздухе. Снять эмоциональное напряжение поможет вкусное любимое блюдо ребенка.

– Зачастую дети не рассказывают о своих переживаниях. Какие симптомы выдают напряженного ученика?

– Можно заметить раздражительность, агрессивное поведение, апатию, сонливость, снижение концентрации внимания. Школьник жалуется на головную боль, сухость во рту, повышение мышечного тонуса. В такое время поддержка семьи имеет большое значение. Ребенок должен быть уверен, что его услышат, а проблемы не будут высмеяны или преувеличены. При этом нельзя всеми способами устранять неприятные ситуации, ведь стресс является неотъемлемым элементом жизни, и чем скорее ученик научится с ним справляться, тем легче переживет более серьезные ситуации во взрослой жизни.

Минздрав РК призывает родителей быть внимательными к самочувствию детей и заниматься профилактикой заболеваний. Помните: здоровый образ жизни помогает справляться со стрессами и трудными ситуациями!

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