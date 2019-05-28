Полицейские скручивают выпускников в Казахстане: подробности инцидента

Владелец автомашины и наxодившиеся рядом с ним люди были задержаны за неповиновение законным требованиям полицейских.

Соцсети облетело видео, на котором полицейские пытаются задержать выпускников 25 мая возле автомобилей, отмечавших окончание школы, но те сопротивляются. Стало известно, с чего все начиналось и в каком городе это происходило, передает Zakon.kz.

Как оказалось, дело было в Шымкенте. Причина, по которой случилось все, что заснято на видео, была банальной - автомобили, на которых выпускники одной из школ катались по городу, нарушали требования правил дорожного движения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Чеза суета? #жастулек2019 Публикация от NUMBER ONE в SHYMKENTE ???? (@shymkent.one.love) 25 Май 2019 в 5:55 PDT

- 25 мая 2019 года на номер 102 поступило сообщение о том, что в парке Независимости Шымкента припаркован автомобиль, нарушивший правила дорожного движения. По прибытию на место происшествия полицейские установили, что на машине марки KIA подвешен красный аппарат для зажигания строповых ламп синего цвета. В отношении водителя заполнены административные протокола за управление автомашиной со снятым с учета государственным номером, как указано в части 3 статьи 590 КоАП РК "Установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков", а также за темное тонирование окон. Данный автомобиль поставлен на платную штрафную стоянку,- пояснили в Департаменте полиции Шымкента..

Этим дело не ограничилось.

- Владелец автомашины и наxодившиеся рядом с ним люди были задержаны за неповиновение законным требованиям полицейских при конфискации авто и доставлены в Аль-Фарабийский РУП ДП Шымкента. По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 378 УК РК, - заключили полицейские,

Полная версия произошедшего, снятая с камеры видеонаблюдения, выглядит так.

Альберт Ахметов

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