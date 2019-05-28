Фура протаранила полный пассажиров автобус в Алматы

В результате пострадали два студента.

В Алматы произошло ДТП с участием автобуса и фуры, передает Zakon.kz.

Авария произошла на пр. Суюнбая. Как рассказал водитель автобуса 29 маршрута, он ехал в южном направлении, в салоне было много студентов. На пешеходном переходе он остановился, чтобы пропустить переходящую дорогу пожилую женщину. Параллельно слева остановились три легковых авто. Как только пешеход прошла перед автобусом, его водитель услышал визг тормозов. В зеркало он увидел, что на стоявшие слева легковушки несется фура, а затем она сменила траекторию, взяв правее, то есть, на автобус. Водитель пассажирского транспорта нажал на педаль газа, но столкновения избежать не удалось. Фура протаранила автобус.

Пассажиры от удара попадали в салоне. В результате пострадали два студента. Их госпитализировали.

В обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам полиции.

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