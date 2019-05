Брутальный флешмоб сняли горняки для Головкина

Видеоролик GGG со словами благодарности разместил у себя в Instagram.

Горняки Каргандинской области сняли видео в поддержку Головкина перед предстоящим боем, передает Zakon.kz.

Видеоролик GGG со словами благодарности разместил у себя в Instagram.

- GGG, алга! - сканируют шахтеры на ролике.

- Очень приятно за такую поддержку! Рахмет! ???????? I am thankful for the support of my homeland, - написал Головкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gennady Golovkin | GGG (@gggboxing) 27 Май 2019 в 11:20 PDT

Геннадий Головкин проведет бой против канадца Стива Роллса 8 июня (утром 9 июня по казахстанскому времени) на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!