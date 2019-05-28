Брутальный флешмоб сняли горняки для Головкина
Видеоролик GGG со словами благодарности разместил у себя в Instagram.
Фото : кадр видео28 мая 2019, 12:52
Горняки Каргандинской области сняли видео в поддержку Головкина перед предстоящим боем, передает Zakon.kz.
Видеоролик GGG со словами благодарности разместил у себя в Instagram.
- GGG, алга! - сканируют шахтеры на ролике.
- Очень приятно за такую поддержку! Рахмет! ???????? I am thankful for the support of my homeland, - написал Головкин.
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Геннадий Головкин проведет бой против канадца Стива Роллса 8 июня (утром 9 июня по казахстанскому времени) на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
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