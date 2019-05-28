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Брутальный флешмоб сняли горняки для Головкина

Видеоролик GGG со словами благодарности разместил у себя в Instagram.

Фото : кадр видео28 мая 2019, 12:52

Горняки Каргандинской области сняли видео в поддержку Головкина перед предстоящим боем, передает Zakon.kz.

Видеоролик GGG со словами благодарности разместил у себя в Instagram.

- GGG, алга! - сканируют шахтеры на ролике.

- Очень приятно за такую поддержку! Рахмет! ???????? I am thankful for the support of my homeland, - написал Головкин.

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Публикация от Gennady Golovkin | GGG (@gggboxing) 27 Май 2019 в 11:20 PDT

Геннадий Головкин проведет бой против канадца Стива Роллса 8 июня (утром 9 июня по казахстанскому времени) на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.


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