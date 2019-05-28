Данияр Мейрхан возглавил полицию Туркестана

Ранее он занимал должность начальника Местной полицейской службы Шымкента.

28 мая приказом начальника Департамента полиции Туркестанской области генерал-майора полиции Кайрата Дальбекова на должность начальника Управления полиции г. Туркестан назначен подполковник полиции Данияр Мейрхан, передает Zakon.kz.

Мейрхан Данияр Мейрханулы родился 18 апреля 1981 года в Таразе.

Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова и Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовой стаж:

· Бухгалтер филиала ОАО "Банк Каспийский" (2002);

· Слушатель курсов первоначальной военной подготовки Училища МВД РК г. Актобе (2003);

· Оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями против интересов государственной службы 9-го Управления УВД Актюбинской области;

· Оперуполномоченный отдела по борьбе с наркобизнесом Западного УВД на транспорте;

· Старший инспектор по розыску отдельного батальона дорожной полиции Управления дорожной полиции Главного УВД ЮКО;

· Командир взвода строевого подразделения отдельного батальона дорожной полиции УДП Департамента внутренних дел ЮКО;

· Командир отдельной роты дорожной полиции при Департаменте внутренних дел ЮКО;

· Первый заместитель начальника отдела внутренних дел Толебийского района;

· Командир отдельного батальона дорожной полиции при ДВД ЮКО;

· Заместитель начальника Управления дорожной полиции ДВД ЮКО;

· Заместитель начальника управления, начальник оперативного отдела Управления собственной безопасности ДВД на транспорте МВД РК;

· Начальник Управления по борьбе с наркобизнесом Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области;

· Заместитель начальника по кадровой работе УВД города Шымкента ДВД ЮКО;

· Исполняющий обязанности начальника Аль-Фарабийского ОП УВД города Шымкента ДВД ЮКО;

· Начальник Аль-Фарабийского отдела полиции г. Шымкент ДВД ЮКО;

· Начальник УВД г. Шымкент ДВД ЮКО (25.11.2014-09.2015);

· Начальник УВД Сайрамского района (09.2015-02.2016);

· Начальник местной полицейской службы г.Шымкент (09.02.2016-01.08.2018);

· Сотрудник Департамента полиции г. Шымкент (с 01.08.2018)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· 4 медали

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Подполковник полиции

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!