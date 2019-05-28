Казахстанец, создавший криптовалютную пирамиду, задержан в России

Уже установлена причастность подозреваемого почти к 300 фактам мошенничества.

Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России оказали содействие полицейским Республики Казахстан в поиске и задержании казахстанца, находящегося в межгосударственном розыске, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт МВД России.

По имеющейся информации, задержанный – директор коммерческой организации – является фигурантом уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

- Мужчина подозревается в создании финансовой криптовалютной пирамиды и привлечении крупных инвестиций под обещание сверхвысокой доходности. Так, одна из потерпевших перечислила злоумышленникам почти 13,9 млн тенге (более 2,3 млн рублей по текущему курсу). Выявлено почти триста аналогичных эпизодов, - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что в январе 2019 года фигурант скрылся от следственных органов Республики Казахстан и был объявлен в международный розыск. Сотрудники патрульно-постовой службы и уголовного розыска транспортной полиции задержали разыскиваемого на перроне железнодорожного вокзала при посадке в поезд сообщением Барнаул – Москва.

- Он признался, что верхом на лошади незаконно пересек границу России и Казахстана и до недавнего времени проживал в краевой столице, а затем решил переехать в Москву. При покупке билета на поезд он даже предпринял меры предосторожности, отправив в кассу вместо себя знакомого, – дополнила Ирина Волк.

В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции.

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