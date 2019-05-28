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Токаев и Жээнбеков: Мы соседи, которые ближе, чем родственники

Президент Кыргызской Республики поблагодарил за теплый прием и отметил дружественный характер межгосударственных отношений.

Фото : Акорда28 мая 2019, 18:39

28 мая глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних отношений и взаимодействия в рамках международных организаций.

– Сотрудничество между нашими странами укрепляется. Мы поддерживаем связи на межправительственном и межпарламентском уровне, координируем свои усилия в международных и региональных организациях. Я приложу все усилия для дальнейшего развития наших тесных взаимоотношений, сложившихся за годы Независимости, – подчеркнул Президент Казахстана.

Президент Кыргызской Республики поблагодарил за теплый прием и отметил дружественный характер межгосударственных отношений.

– Мы заинтересованы в укреплении сотрудничества с Казахстаном – "соседом, который ближе дальнего родственника". Сегодня проводится работа по реализации Межправительственной дорожной карты. Приглашаем Вас посетить Кыргызскую Республику с визитом, – сказал Сооронбай Жээнбеков.


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