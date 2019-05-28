Еще один ребенок упал в колодец в Нур-Султане

Выжить ему удалось благодаря прохожему.

Ребенок провалился в колодец в столице. По счастливой случайности трагедии удалось избежать: мальчика вытащил случайный прохожий. Власти отреагировали оперативно и уже установили на колодец новую крышку, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Все произошло молниеносно. 23-летний учитель физкультуры Еркебулан Жайлау в пятом часу вечера шел из дома в школу, как вдруг услышал пронзительный женский крик, и сразу кинулся на помощь.

Еркебулан Жайлау – учитель физической культуры школы-лицея №72:

- Ребенок велосипедом оперся на крышку колодца, и так и упал вниз. Я прибежал, поднял люк, люк приоткрытый был. Ребенок еще под одним люком лежал. Крышка, получается, под ней вода. Я попросил его вытянуть руки, он вытянул, и я за руки вытащил.

После счастливого спасения Еркебулан передал дитя плачущей женщине. Однако отыскать семью пострадавшего не удалось. По его словам, мальчику не больше шести лет. Он отделался легким испугом. Еркебулан утверждает, что надежных креплений у крышки колодца не было, поэтому под весом ребенка она прокрутилась, и мальчик угодил в черную дыру. Сам он в своем поступке ничего геройского не видит и считает, что так на его месте поступил бы любой нормальный мужчина.

Даулет Есентаев - коллега Еркебулана:

- Очень благородное дело совершил наш Еркебулан. Но ведь такие ямы должны контролировать и закрывать! Почему акимат бездействует? Столица все-таки.

В акимате о падении ребенка в коллектор узнали из социальных сетей. Говорят, его родители с жалобами ни к местным властям, ни в полицию не обращались. Теперь чиновникам предстоит установить, на чьем балансе находится канализационный люк.

Эльвира Жургенбаева – пресс-секретарь акима города:

- Ясно одно, что к акимату этот люк пока не относится, может быть, частные предприятия. Мы ждем жителей, чтобы они официально обратились и рассказали про этот случай. Если была опасность для жизни – мы предпримем меры. Мы будем добиваться, как акимат, чтобы хотя бы какие-то меры были предприняты к этому предприятию.

Чтобы избежать возможных несчастных случаев, градоначальник Бахыт Султанов еще 3 месяца назад обещал обезопасить каждый колодец.

Бахыт Султанов – аким города:

- Принято решение: по всем колодцам дополнительно обустроить полиэтиленовые сетки. Даже если будет украден люк, то человек сможет обезопаситься.

В столице более 100 тысяч канализационных люков. Отсутствие крышек на них уже приводило к беде. В конце февраля 13-летнего Бакдаулета Омирхана нашли мертвым на дне колодца. Волонтеры и полицейские искали подростка четыре дня. Все это время люк был засыпан снегом. Тогда же волонтеры обнаружили по всему городу больше сотни незакрытых колодцев только в одном из районов столицы. Такая же трагедия произошла и в ноябре прошлого года. Тогда жертвой люка-убийцы стала 13-летняя Аружан Маратова.

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