Двое выпускников школы попали в реанимацию после ДТП в Алматинской области
За рулем был один из выпускников.
Фото : скриншот с видео28 мая 2019, 22:54
Выпускники школы в Алматинской области попали в ДТП. Двое пострадавших находятся в отделении реанимации, передает корреспондент МИА "Казинформ".
Инцидент произошел 25 мая между поселками Балпык би и Бактыбай на трассе "Алматы - Талдыкорган". По словам врачей, были госпитализированы четыре человека, 2001-2002 гг. Трое из них являются выпускниками одной школы.
За рулем был один из выпускников. Двое из них находятся в реанимации. Один - в тяжелом состоянии, дышит с помощью специального аппарата. У него сломан шейный позвонок, поврежден спинной мозг.
- Позвонок встали на место, но пока эффекта нет. Пациент в тяжелом состоянии. У второго - перелом бедренной кости, лодыжки. На днях планируем перевести в областную больницу для операции, - рассказал врач Коксуской районной больницы Чингис Рахимов.
Двое других получили легкие травмы и были отпущены домой.
- Трое детей, попавших в автомобильную аварию, - наши выпускники этого года. Они освобождены от экзаменов по состоянию здоровья, - сказала директор школы № 11 села Еркин, которое относится к Талдыкоргану Гульбаршин Бейсекенова.
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