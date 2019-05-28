Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Двое выпускников школы попали в реанимацию после ДТП в Алматинской области

За рулем был один из выпускников.

Фото : скриншот с видео28 мая 2019, 22:54

Выпускники школы в Алматинской области попали в ДТП. Двое пострадавших находятся в отделении реанимации, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Инцидент произошел 25 мая между поселками Балпык би и Бактыбай на трассе "Алматы - Талдыкорган". По словам врачей, были госпитализированы четыре человека, 2001-2002 гг. Трое из них являются выпускниками одной школы.

За рулем был один из выпускников. Двое из них находятся в реанимации. Один - в тяжелом состоянии, дышит с помощью специального аппарата. У него сломан шейный позвонок, поврежден спинной мозг.

- Позвонок встали на место, но пока эффекта нет. Пациент в тяжелом состоянии. У второго - перелом бедренной кости, лодыжки. На днях планируем перевести в областную больницу для операции, - рассказал врач Коксуской районной больницы Чингис Рахимов.

Двое других получили легкие травмы и были отпущены домой.

- Трое детей, попавших в автомобильную аварию, - наши выпускники этого года. Они освобождены от экзаменов по состоянию здоровья, - сказала директор школы № 11 села Еркин, которое относится к Талдыкоргану Гульбаршин Бейсекенова.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты