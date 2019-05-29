Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года превысила сто тысяч процентов

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций.

Фото : newphoenix.ru29 мая 2019, 08:47

Центральный банк Венесуэлы впервые за три года опубликовал доклад об уровне инфляции в стране, согласно его данным, в 2018 году инфляция достигла 130 060 %, а в апреле этого года был зарегистрирован показатель 33,8%, сообщает РИА Новости.

В релизе ЦБ страны сообщается, что в январе наблюдался самый высокий рост потребительских цен в 196,6%, в феврале - 114,4%, а в марте - 34,8%. При этом в 2017 году инфляция составляла 862,6%, а в 2016 - 274%.

До этого последний доклад Центрального банка Венесуэлы публиковался в 2015 году, когда уровень накопленной годовой инфляции составлял 180,9%. С середины 2016 года данные по инфляции публиковала оппозиционная Национальная ассамблея.

Центробанк также сообщает, что ВВП страны в третьем квартале 2018 года сократился на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Ранее в марте депутат Национальной ассамблеи страны Хосе Герра заявил, что уровень годовой инфляции в Венесуэле с февраля 2018 по февраль 2019 года составил 2,296 миллиона процентов.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что ВВП Венесуэлы в 2019 году потеряет 25%, в следующем году - 10%, инфляция прогнозируется на уровне в 10 миллионов процентов в 2019 и в 2020 годах.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты