Фото и видео с открытой тренировки Головкина

После тренировки Головкин пообщался с журналистами. На часть вопросов он отвечал на русском языке.

Экс-чемпион мира из Казахстана Геннадий Головкин выложил фото с открытой тренировки в преддверии своего боя 8 июня (9 числа утром по казахстанскому времени), передает Zakon.kz.

- Открытая тренировка в Калифорнии. 8 июня не за горами, - подписал снимки боксер-профессионал.

На следующей неделе GGG проведет долгожданный поединок на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Соперником по дебюту казахстанца на DAZN выступит непобежденный канадский боксер Стив Роллс (19-0, 10 КО).

Также в Сети появилось видео с открытой тренировки, где казахстанец показал "новую скорость".

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После тренировки Головкин пообщался с журналистами. На часть вопросов он отвечал на русском языке.

- Что насчет другого чемпиона Деметриуса Андраде, он дерется через несколько недель после вашего боя?

- Если они есть в этом списке, то конечно, они имеют право боксировать. Нельзя конкретно кого-то выделить из этих боксеров или сказать: «вот он имеет право», «вот он обязан боксировать» или «дай ему шанс»... Они все есть, и если он по списку подходит, если они будут готовы, то конечно я с ними со всеми отбоксирую.

- Билли Джо Сондерс недавно сказал, что два раза подписывал контракт на поединок с тобой? Почему бой так и не состоялся?

- Вы говорите о Сондерсе... он вообще не стоит внимания, и вообще не стоит кого-то из них выделять. Как я сказал, вся эта "масса" должна стоять [в очереди]. Если кто-то действительно захочет боксировать - мы будем боксировать. В очередь, всех - в очередь.





Альберт Ахметов

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