Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Фото и видео с открытой тренировки Головкина

После тренировки Головкин пообщался с журналистами. На часть вопросов он отвечал на русском языке.

Фото : Instagram/gggboxing29 мая 2019, 09:43

Экс-чемпион мира из Казахстана Геннадий Головкин выложил фото с открытой тренировки в преддверии своего боя 8 июня (9 числа утром по казахстанскому времени), передает Zakon.kz.

- Открытая тренировка в Калифорнии. 8 июня не за горами, - подписал снимки боксер-профессионал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Open workout day. June 8th is just around the corner. Открытая тренировка в Калифорнии.

Публикация от Gennady Golovkin | GGG (@gggboxing) 28 Май 2019 в 7:25 PDT

На следующей неделе GGG проведет долгожданный поединок на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Соперником по дебюту казахстанца на DAZN выступит непобежденный канадский боксер Стив Роллс (19-0, 10 КО).

Также в Сети появилось видео с открытой тренировки, где казахстанец показал "новую скорость".

Более полная версия

После тренировки Головкин пообщался с журналистами. На часть вопросов он отвечал на русском языке.

- Что насчет другого чемпиона Деметриуса Андраде, он дерется через несколько недель после вашего боя?

- Если они есть в этом списке, то конечно, они имеют право боксировать. Нельзя конкретно кого-то выделить из этих боксеров или сказать: «вот он имеет право», «вот он обязан боксировать» или «дай ему шанс»... Они все есть, и если он по списку подходит, если они будут готовы, то конечно я с ними со всеми отбоксирую.

- Билли Джо Сондерс недавно сказал, что два раза подписывал контракт на поединок с тобой? Почему бой так и не состоялся?

- Вы говорите о Сондерсе... он вообще не стоит внимания, и вообще не стоит кого-то из них выделять. Как я сказал, вся эта "масса" должна стоять [в очереди]. Если кто-то действительно захочет боксировать - мы будем боксировать. В очередь, всех - в очередь.

Альберт Ахметов


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты