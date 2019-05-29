Заседание Высшего Евразийского экономического совета началось в Нур-Султане

Главным документом, принятым на юбилейном саммите, станет совместное заявление членов совета по случаю пятилетия подписания договора о ЕАЭС.

Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в столице Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

В мероприятии принимают участие Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Также на встрече участвует президент Молдовы Игорь Додон в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, президент Таджикистана Эмомали Рахмона в качестве почетного гостя.

Главы государств рассмотрят актуальные вопросы и перспективы развития ЕАЭС, в том числе по реализации цифровой повестки и ключевых направлений международной деятельности Союза, а также обсудят основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2019-2020 годы.

По итогам саммита планируется принятие Совместного заявления глав государств-членов Высшего Евразийского экономического совета по случаю 5-летия Договора о ЕАЭС, а также подписание ряда международных документов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!