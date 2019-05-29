Ребенок упал в септик и выжил после клинической смерти в Алматинской области

Ребенок поступил в терминальном состоянии, в коме.

Двухлетний ребенок упал в септик и едва не погиб, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление здравоохранения Алматинской области.

- В ГКП на ПВХ "Алматинская региональная детская клиническая больница" с 12 мая находится ребенок Д., возраст 2 года с диагнозом: "Утопление в пресной воде. Механическая асфиксия. Аспирационный синдром. Аспирационная пневмония. Дыхательная недостаточность 2-3 степени. Острая сердечно-сосудистая недостаточность 2-3 степени. Состояние после клинической смерти. Переохлаждение". Из анамнеза: 12.05.2019г около 15.00 часов возле дома упал в септик. Ребенок был без сознания около 15 минут. Отец оказал первичную помощь. Бригадой скорой помощи ребенок был доставлен в приемное отделение АРДКБ, - сообщили в Управлении здравоохранения.

Ребенок поступил в терминальном состоянии, в коме. Кожа была бледной окраски, губы - бледно-серые. Выраженная гипотермия тела. Мышечный тонус снижен. В легких дыхание проводится, разнокалиберные хрипы. Сердечные тоны приглушены, склонность к брадикардии.

Малыш с момента поступления находился в ОРИТ. Сделаны все необходимые обследования, проведены необходимые манипуляции, получено все необходимое лечение.

Благодаря высокой квалификации и оперативного действия врачей маленького пациента спасти удалось. Ребенок вышел из комы. В данный момент переведен в профильное отделение. В будущем будут наблюдаться у наших специалистов, получат курсы реабилитационных терапии.

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