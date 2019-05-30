Украина договорилась с МВФ о новой программе

До конца 2019 года предстоит заплатить по долгам $5 млрд.

Украинские власти договорились с МВФ о разработке новой программы сотрудничества в ходе переговоров с миссией, работающей в Киеве, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк. Он вместе с президентом Владимиром Зеленским и председателем Нацбанка Яковом Смолием участвовал вчера в рабочей встрече с экспертами Международного валютного фонда. Его делегацию возглавлял Рон ван Роден, передает ubr.ua.

Никаких деталей договоренностей Данилюк не сообщил. Потому суть новой программы МВФ абсолютно неясна. Хотя можно предположить, что речь идет о новых обязательствах Украины перед Фондом с уточненным перечнем реформ и маяков. Ожидается, что кредитный механизм останется прежним — stand by. Он был утвержден для Украины в конце 2018 года и рассчитан на год с небольшим — на период президентских и парламентских выборов. Общим объемом $3,9 млрд., из которых $1,4 млрд. наша страна получила еще в прошлом году. А теперь власти надеются на выделение еще $2 млрд. в 2019-ом.

Стоит отметить, что это должно помочь Украине с выплатами по госдолгу. До конца этого года Минфину предстоит заплатить по внешнему и внутреннему валютному долгу $5 млрд. Цифру в ходе переговоров с МВФ уточнил Яков Смолий. И отчитался о сокращении золотовалютных резервов Нацбанка в мае: с $20,5 млрд. до $19,3 млрд. Наверняка оно было вызвано огромной суммой выплат по госдолгу Украины в этом месяце— порядка $2 млрд.

Пока рано прогнозировать новые требования, под которыми придется подписываться новым властям при выделении долгожданного кредитного транша. Наша страна не до конца выполнила предыдущие условия МВФ. Не приняла закон о передаче надзора за небанковскими финучреждениями от Нацкомфинуслуг Нацбанку (закон о сплите), а также закон об ответственности за незаконное обогащение. Правда, Владимир Зеленский заверил миссию МВФ, что вот-вот подаст в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Когда будет принят этот документ, и выполнено несколько других просроченных маяков (по разделению ГФС, по аудиту НАБУ и пр.) — сложно прогнозировать. Но совершенно очевидно, что в ближайший месяц-два Украина точно не получит долгожданный кредитный транш от МВФ. Миссионеры открыто заявили, что будут подписывать новый Меморандум только после избрания новой Верховной Рады и формирования нового правительства.

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