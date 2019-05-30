На миллиард тенге оштрафовали поликлиники и больницы Казахстана - ФСМС

В Алматы сумма штрафов составила 116 млн тенге.

В поликлиниках и больницах Казахстана при проверке качества и объемов оказания медицинских услуг обнаружен ряд нарушений, за что соответствующие организации были оштрафованы, передает Zakon.kz.

Всего по Казахстану Фондом социального медицинского страхования выявлено дефектов на 1,5 млрд тенге.

- Основные нарушения, найденные при мониторинге – отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости медицинских услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг, – прокомментировала руководитель отдела мониторинга качества медицинских услуг алматинского филиала НАО ФСМС Асем Манапбаева.

Что касается самого населенного мегаполиса Казахстана, то здесь сумма штрафов составила 116 млн тенге, большинство нарушителей – это организации, оказывающие стационарную и стационарозамещающую помощь. В результате мониторинга по этому виду медпомощи Фондом медстрахования осуществлены снятия более чем 96,5 млн тенге. Сумма снятий по остальным видам медицинской помощи по Алматы составила чуть более 19 млн тенге.

- Наименьшее количество дефектов – у поставщиков консультативно-диагностических услуг – нарушения на 429 тыс. тенге. Поликлиники и амбулатории оштрафованы на 704 тыс. тенге, - пояснили в филиале Фонда.

Сегодня в южной столице поставщиками Фонда социального медицинского страхования по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи являются 184 организации. Общая сумма заключенных договоров на 2019 год по Алматы составляет более 105 млрд тенге.

Альберт Ахметов

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