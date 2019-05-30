Димаш Кудайберген плюнул в рот 6-месячной девочке в Актобе
Как бы странно это не звучало, но обряд весьма невинен.
Известный казахстанский певец, "человек шести октав" Димаш Кудайберген оказался причастен к древнему казахскому обычаю, передает Zakon.kz.
Видео, как певец поплевал в ротик 6-месячной малышке, дочке известной оперной дивы, нашей талантливой землячки Венеры Алпысбаевой, опубликовано в Instagram.
- У казахского народа есть древний обычай "ауызына түкіру" Это когда знатный, уважаемый в народе, особо почетный человек, "плюет малышу в ротик", что означает: "Плюнь, чтобы зажечь новую звезду!". Как бы странно это не звучало, но обряд весьма невинен. Более того, родители сами выстраиваются в очередь, и просят публичную личность заразить ребенка популярностью и талантом, - пояснили авторы видео.
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У казахского народа есть древний обычай "ауызына түкіру" Это когда знатный, уважаемый в народе, особо почетный человек, "плюет малышу в ротик" ????Что озночает: "Плюнь, чтобы зажечь новую звезду!"???????? Как бы странно это не звучало, но обряд весьма невинен)????????Более того, родители сами выстраиваются в очередь, и просят публичную личность заразить ребенка популярностью и талантом)???? P/s: В кадре 6-месячная малышка известной оперной дивы, нашей талантливой землячки - Венеры Алпысбаевой и Димаш Құдайберген.❤@veneraalpysbayeva @kudaibergenov.dimash . Құтты мекен Ақтөбе төрінде қуанышқа толы сәттер! . #dimashkudaibergenov #dimashdears #димаш #dimash #DQ #актобе150 #ақтөбеге150жыл #instagram #instagram #instadaily #instalike #instagood #лунарабекбусинова #Лунараведущая #mood#follow #followme #follow4follow #followforfollow #followback #follows #instatag #followers #follow4like #instagramanet - #regrann
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