Страны ЕАЭС и Китай упростят условия взаимной торговли

Это необходимо для улучшения взаимной торговли между государствами ЕАЭС и Китаем.

На пленарном заседании сената парламента под председательством спикера палаты Дариги Назарбаевой депутаты приняли закон "О ратификации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны", передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра национальной экономики РК Руслана Даленова, соглашение создает условия для улучшения взаимной торговли между государствами-членами Евразийского экономического союза и Китаем.

- Соглашение не предусматривает отмену и снижение пошлин во взаимной торговле. Положения соглашения позволят упростить процедуры технического регулирования, санитарные и фитосанитарные меры, которые применяются при взаимной торговле. Также соглашение охватывает вопросы таможенного сотрудничества, защиты прав интеллектуальной собственности. Предусмотрен обмен информацией о применении мер защиты внутреннего рынка и предоставляемых субсидиях, - сказал он.

Глава ведомства добавил, что в сфере электронной торговли соглашением предусматривается защита прав потребителей и их персональных данных.

- Стороны договорились заблаговременно обмениваться уведомлениями о мерах, которые могут ограничить взаимную торговлю. В целях придания импульса дальнейшему развитию взаимодействия между государствами Евразийского экономического союза и Китаем предусмотрены основные направления развития отраслевого сотрудничества. Это сельское хозяйство, энергетика, транспорт, промышленная кооперация, технологии и инновации, финансы и окружающая среда. Углубление сотрудничества в данных направлениях будет способствовать повышению инновационной активности, инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности наших стран, - подчеркнул министр.

Согласно соглашению стороны публикуют в соответствии с национальным законодательством информацию о планируемых мерах регулирования торговли. Это дает возможность направлять запросы и проводить консультации.

- Учитывая, что Китай является одним из основных торговых партнеров для Казахстана, развитие договорной базы позволит укрепить торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами. Реализация законопроекта не потребует выделения финансовых средств из республиканского бюджета и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, - заключил Даленов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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