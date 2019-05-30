Перелом черепа. На мальчика упали футбольные ворота

Ребенку провели трепанацию черепа.

Футбольные ворота упали на 12-летнего мальчика в Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения региона.

Как сообщили в ведомстве, 29 мая примерно в 19:00 часов вечера из поселка Жетыбай Каракиянского района экстренно с тяжелыми травмами в приемный покой Мангистауской областной детской больницы был доставлен мальчик, 2007 года рождения. Ему поставили диагноз: перелом основания черепа, линейный перелом лобно-теменной кости слева, травматический шок.

После осмотра врачом нейрохирургом Ерболом Кенжеваловым, мальчику была проведена экстренная операция на голове (декомпрессионная трепанация черепа, удаление эпидуральной гематомы).

Продолжительность операции составила полтора часа. На данный момент состояние мальчика стабилизировалось.

По словам бабушки, ребенок получил травму в результате падения на него футбольных ворот.

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