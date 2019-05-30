Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Перелом черепа. На мальчика упали футбольные ворота

Ребенку провели трепанацию черепа.

Фото : пресс-служба УЗ Мангистауской области30 мая 2019, 11:43

Футбольные ворота упали на 12-летнего мальчика в Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения региона.

Как сообщили в ведомстве, 29 мая примерно в 19:00 часов вечера из поселка Жетыбай Каракиянского района экстренно с тяжелыми травмами в приемный покой Мангистауской областной детской больницы был доставлен мальчик, 2007 года рождения. Ему поставили диагноз: перелом основания черепа, линейный перелом лобно-теменной кости слева, травматический шок.

После осмотра врачом нейрохирургом Ерболом Кенжеваловым, мальчику была проведена экстренная операция на голове (декомпрессионная трепанация черепа, удаление эпидуральной гематомы).

Продолжительность операции составила полтора часа. На данный момент состояние мальчика стабилизировалось.

По словам бабушки, ребенок получил травму в результате падения на него футбольных ворот.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты