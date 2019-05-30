"Протоколы на армянские машины". В столице освобожден от должности полицейский

Рассылка с записью телефонного разговора появилась в Интернете.

В Нур-Султане освобожден от должности и.о. командира полка ДПП УМПС, требовавший составлять протоколы на машины с армянскими номерами, передает Zakon.kz.

Рассылка с записью телефонного разговора появилась в Интернете. На записи, предположительно, и.о. командира полка ДПП УМПС Нур-Сулатана требует от подчиненного составлять протоколы на "армянские машины".

- Если на армянские машины протоколы составлены не будут, утром всех командиров взводов с объяснительными ко мне, вместе с командирами рот... - говорит на записи мужчина.

По данному случаю была проведена проверка.

- Департамент полиции Нур-Султана по аудиоозаписи, распространяемой в социальной сети, о досмотре автомобилей с иностранными номерами сообщает, что в отношении исполняющего обязанности командира полка ДПП УМПС проведена служебная проверка. Решением дисциплинарной комиссии за нарушение требований о запрете использования мобильных устройств личного пользования должностными лицами, а также за нарушение этики и некорректное высказывание, сотрудник полиции освобожден от должности, - сообщили в пресс-службе ДП столицы.

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