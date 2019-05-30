Рада отказалась отправлять в отставку правительство Украины

Правительство продолжит выполнять обязанности в полном составе до выборов в парламент.

Верховная рада проголосовала против отставки премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. За высказались 97 депутатов, против - 63. Для утверждения отставки требовалось не менее 226 голосов, передает РБК.

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" высказалась против ухода Гройсмана. В условиях, когда Верховная Рада распущена и объявлены внеочередные парламентские выборы, отсутствует коалиция и идут разговоры о дефолте, нельзя оставлять Украину без правительства, поскольку все это может привести к полному хаосу, подчеркнул депутат от БПП Вадим Денисенко.

- Пусть работает, — прокомментировал официальный представитель БПП в Раде Александр Черненко решение фракции оставить премьера. Решение парламента не лишит Гройсмана возможности баллотироваться в Раду на досрочных выборах 21 июля, но он будет заниматься правительством, а не выборами, отметил Черненко.

В свою очередь, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко высказалась за отставку главы правительства.

- Считаю, что если Гройсман собственноручно написал и подал заявление об отставке, то парламент не просто должен удовлетворить его, а обязан отправить в отставку это правительство, — подчеркнула она. По мнению Тимошенко, за последние годы работа действующего правительства привела к "тупиковой экономической и несправедливой социальной ситуации".

Ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук в разговоре с журналистами выразил надежду, что парламент поддержит отставку Гройсмана. "Если не будет удовлетворена отставка правительства, мы знаем, что есть процедура — правительство поработает дальше", — пояснил тогда Стефанчук.

Президент Владимир Зеленский призвал украинское правительство уйти в отставку 20 мая во время инаугурационной речи. Одновременно с этим он заявил о решении досрочно распустить Верховную Раду. Вскоре после этого премьер Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания кабинета министров 22 мая.

27 мая Гройсман заявил, что после того, как Верховная Рада проголосует за его отставку, работа правительства будет иметь не плановый, а антикризисный характер. Премьер обратился к парламенту с просьбой удовлетворить его отставку.

Внеочередные парламентские выборы Верховной Рады назначены на 21 июля.

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