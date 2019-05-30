Ребенок чуть не умер от удара током в столице

Одежда на мальчике сгорела.

В Нур-Султане подросток получил сильнейший удар током на новом железнодорожном мосту. Врачи борются за жизнь мальчика, но делать прогнозы не спешат. Две недели назад на этом же месте во время попытки сделать селфи погиб 18-летний юноша, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

12-летний Кирилл Михайлов упал от удара током с шестиметровой высоты.

Отец Кирилла Сергей Михайлов показывает место, где все произошло. По словам мужчины, в тот роковой день сын вместе с племянницами привез ему на работу обед: Сергей - кузовщик на ближайшем СТО. Позже дети ушли играть с собакой. Но через 15 минут пришла страшная весть: Кирилл по технической лестнице взобрался на верхушку железнодорожного моста и, получив электрический разряд в 27 тысяч вольт, упал вниз.

Сергей Михайлов – отец пострадавшего:

- Я его нашел на перегородке моста, он весь в крови лежал, обгоревший, вся одежда на нем сгорела. Я просто не думал, что я когда-нибудь увижу своего сына в таком состоянии.

Мама Кирилла не сдерживает эмоций. Говорит, сын всегда был послушным ребенком, хорошо учился. Мечтал, как папа, работать с машинами.

Кристина Цветикова – мама пострадавшего:

- Легкие, почки, печень - все отбито полностью. Ребра сломаны.

Сейчас Кирилл в реанимации второй городской больницы. Сам он не дышит. За него это делает аппарат.

Айдын Ашимханов - заместитель главного врача городской детской больницы №2:

- Состояние остается крайне тяжелым. Ежедневно проводится консилиум. У ребенка комбинированная очень тяжелая открытая черепно-мозговая травма, термический ожог - 50%.

По словам отца, после случившегося на место ЧП подоспели рабочие.

- После происшествия с моим сыном они начали снимать лестницы, вот, зашевелились.

По словам местного жителя Геннадия Мирабова, подростки регулярно проводят свой досуг рядом с железной дорогой. А уследить за всеми и предотвратить их появление вблизи опасного объекта нереально. На его глазах две недели назад погиб 18-летний Оралбек Унбаев.

Геннадий Мирабов – житель города:

- Они здесь делали селфи, один залез туда. Его как долбануло, он оттуда улетел вниз. Оградить это надо сеткой Рабица, сделать отдельный вход для служебного персонала, чтобы детки не лазали.

Железнодорожники утверждают, что на новом мосту все соответствовало нормам безопасности. После гибели парня компания решила заварить лестничный марш, который открывает доступ к контактной сети. А после несчастного случая с Кириллом Михайловым приняли дополнительные меры.

Сабит Рамазанов – директор департамента путей и сооружений филиала национальной железнодорожной компании:

- Мы его приварили, там знаки ограждающие были. Сам лестничный марш необходим для текущего обслуживания и содержания контактной сети и данного искусственного сооружения моста. Все было по регламенту, согласно правилам.

По словам представителей железнодорожной компании, во избежание новых несчастных случаев ведутся разъяснительные работы со школьниками. К выяснению причин происшествия подключился столичный департамент полиции на транспорте.

Полтора месяц назад от удара током на железнодорожных путях погиб подросток в Акмолинской области. Тогда трое школьников забрались на стоящий вагон. Одного из них убило мгновенно.

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