Зеленский - сенатору США: У нас две войны – с Россией и коррупцией

Президент Украины встретился с сенатором США Робертом Портманом.

30 мая президент Украины Владимир Зеленский обсудил с сенатором США Робертом Портманом вопрос выборов в Верховную Раду и необходимость дальнейшего давления на Россию с целью выполнения Минских соглашений, пишет УНИАН.

Участники встречи обсудили политическую ситуацию в Украине, в частности, досрочные выборы в Верховную Раду. Зеленский отметил, что роспуск парламента отвечает запросам общества, а благодаря проведению выборов в Верховную Раду в июле уже в сентябре может быть сформировано новое правительство.

- Если бы этот неработающий парламент был и дальше, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины, - подчеркнул Зеленский.

Также во время встречи поднимался вопрос о ситуации на Донбассе и необходимых шагах для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего о прекращении огня и обмене заложниками. Владимир Зеленский рассказал, что свою первую рабочую поездку как президент совершил на Луганщину - к военным на передовые позиции.

Он также особо отметил активную позицию Сената США во введении санкций против России и предоставлении Украине военной помощи. Была подчеркнута необходимость дальнейшего давления на РФ с целью обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей.

Кроме того, президент Зеленский и сенатор Портман обсудили актуальные вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО. Глава государства поблагодарил гостя за поддержку Украины со стороны Сената США и лидерство Портмана как сопредседателя Сенатского украинского кокуса.

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