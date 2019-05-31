В Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий

Народ Казахстана бережно хранит память о миллионах соотечественников, пострадавших от политических репрессий.

Ежегодно, начиная с 1997 года, в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий. Жертвами репрессий стали представители самых разных групп населения, всех национальностей, проживавших на территории Советского Союза, передает Казинформ.

Начавшись сразу после окончания гражданской войны 1919-1920 годов, репрессии продолжались в течение двух десятилетий в массовом порядке, а фактически еще дольше. Как считают историки, за годы советской власти в той или иной степени подверглись репрессиям около 40 миллионов человек. В Казахстане с 1921 года по 1954 год, согласно статистике, было осуждено около 100 тысяч человек, при этом более 20 тысяч человек были расстреляны. Также тысячи были приговорены к заключению с формулировкой "без права переписки", что, по многим свидетельствам, означало ту же смертную казнь.

Для казахского народа период массовых репрессий обошелся очень дорого. До революции прослойка образованных людей из числа казахов насчитывала всего несколько тысяч человек, многие из которых стали участниками движения Алаш, которое было нацелено на создание казахской автономии для того, чтобы обеспечить развитие отсталого, в целом, народа.

Политические репрессии, начавшиеся практически сразу после гражданской войны и усилившиеся в конце 1920 годов в результате постоянных поисков "врагов народа", выкосили наиболее активных деятелей Алаш Орды, в том числе и занимавших достаточно высокие посты, имевших заслуги перед страной. Так, в конце 1928 года по ложным обвинениям были арестованы почти все активные члены партии "Алаш", которых назвали "буржуазными националистами", а также ряд других видных деятелей. Это Ахмет Байтурсынов, Алихан Бокейханов, Мыржакып Дулатов, Мухамеджан Тынышбаев, Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров, Беимбет Майлин, Санжар Асфендияров, Султанбек Ходжанов, Турар Рыскулов, Смагул Садвакасов, Абдрахман Байдильдин и другие. Часть этих деятелей была расстреляна, другие умерли в лагерях. Многие из выживших были позднее, в 1937 году, обвинены повторно и расстреляны. Некоторых сослали в другие республики СССР.

Репрессированные обвинялись в национализме, вредительстве, саботаже и шпионаже в пользу иностранных государств. Частыми были обвинения в антисоветской агитации и пропаганде, которые нередко исходили от других граждан - соседей, сослуживцев и просто знакомых. Как выяснилось позднее, почти все эти дела были сфабрикованы и, на самом деле, преследованиям подвергались те, кто пытался отстаивать интересы казахского народа, выступал против так называемых перегибов и злоупотреблений со стороны представителей власти, в том числе против форсированного проведения коллективизации, приведшего к гибели миллионов казахов от голода. Поэтому, после смерти Сталина был начат пересмотр таких дел, многие были освобождены из мест заключения, а те, кто был расстрелян или умер были реабилитированы посмертно. Эта работа была продолжена после обретения Казахстаном независимости.

Известно, что в те годы проводилось много открытых, показательных судебных процессов над "врагами народа". Но основная часть репрессированных осуждалась тайно.

Кроме всего этого, на территории Казахстана находилось множество учреждений системы Главного управления лагерей и мест заключения, которое сокращенно называли ГУЛаг. В числе этих мест заключения АЛЖИР - Акмолинский лагерь жен изменников Родины, где сейчас устроен музей, а также Степлаг (Степной лагерь), Карлаг (Карагандинский исправительно-трудовой лагерь) и другие.

Считается, что в казахстанские лагеря было отправлено более 5 миллионов человек. Также Казахстан стал местом для принудительного переселения множества представителей народов Кавказа, немцев, корейцев, турок, иранцев, крымских татар, поляков и других. Это было связано с обвинениями этих народов в пособничестве немецким оккупантам во время Великой Отечественной войны. Многие из этих переселенцев смогли выжить в трудное время только благодаря помощи и поддержке со стороны казахского населения. В память об этом в нашей стране учрежден День благодарности, который отмечается 1 марта.

Особую жестокость репрессии приобрели с приходом в Казахстан в качестве первого секретаря краевого комитета партии в 1925 году Филиппа Голощекина, а также Николая Ежова - в качестве заведующего организационно-инструкторского отдела Казахской крайкома партии. Эти партийные функционеры, не считаясь ни с какими местными обстоятельствами, настойчиво добивались ускоренного перевода кочевых казахов на оседлость и всеобщей коллективизации, что привело к самому страшному голоду в казахской истории, к гибели и уходу миллионов людей за пределы Казахстана.

- Уважаемые соотечественники! Сегодня мы отмечаем День памяти жертв политических репрессий. Все мы должны отчетливо понимать истоки и причины трагедии, которую пережил наш народ в XX столетии. Эволюционное развитие было прервано Октябрьским политическим переворотом, организованным в 1917 году и последовавшей Гражданской войной, разрушением традиционного уклада жизни, а также последующей ускоренной коллективизацией сельского хозяйства, проведенной советской властью, сопровождавшейся голодом и прямым насилием, - сказал Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев в своем официальном обращении 31 мая прошлого года.

Народ Казахстана бережно хранит память о миллионах соотечественников, пострадавших от политических репрессий. О временах террора подробно рассказывается в учебниках истории, на эту тему издаются книги, снимаются фильмы, в городах и селах страны устанавливаются памятные стелы. Все это очень важно для того, чтобы общество осознавало ценность мирного эволюционного развития и никогда не допустило повторения подобных событий.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!