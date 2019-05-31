Даулет Байдельдинов: В Казахстане сформировалась юридическая элита

Юридический факультет КазНУ узнаваем далеко за пределами страны.

В мировом рейтинге юридический факультет КазНУ имени аль-Фараби занимает 220 место из 85 тысяч университетов мира по специальности право. В чем секреты такого успеха, как создавалось и развивалось юридическое образование в стране, рассказывает доктор юридических наук, профессор, декан юридического факультета Национального университета Даулет Байдельдинов, сообщает Zakon.kz.

- Даулет Лаикович, накануне общественность Алматы отметила 85-летие КазНУ имени аль-Фараби. Юридический факультет является одним из старейших факультетов этого вуза. Расскажите, пожалуйста, как развивалось юридическое образование в нашей стране.

- Забегая наперед скажу, что вместе с 85-летием нашего славного университета - КазНУ имени аль-Фараби мы отметили 80-летие юридического образования в Казахстане. Пользуясь случаем, хотел бы выразить особую благодарность ректору КазНУ,академику Галыму Мутанову, который уделяет большое внимание развитию и укреплению юридического факультета, подготовке юридических кадров и в этом плане всегда поддерживает наши добрые начинания и инициативы.

До революции в Казахстане не было ни одного высшего учебного заведения, в том числе юридического. Только в 1926 году стали понемногу создаваться юридические курсы, преобразованные вскоре в двухгодичную юридическую школу, где и началась впервые систематическая подготовка юристов.

Затем 1 января 1934 года в Алма-Ате был открыт Институт советского строительства, при нем были рабфак и десятимесячные подготовительные курсы. Он создавался специально для подготовки работников для судебных и следственных органов, в то время подготовка кадров имела много трудностей и особенностей.

В 1938-м вуз был реорганизован в Алма-Атинский Государственный юридический институт (АГЮИ) с четырехгодичным курсом обучения. Эта дата и является днем рождения высшего юридического образования в Республике Казахстан.

- А где брали кадры, кто преподавал студентам, ведь в республике, как вы сказали, не было своих юристов.

- Профессорско-преподавательский состав АГЮИ комплектовался из российских кадров. Так, в Алма-Ату были направлены на работу преподаватели, окончившие аспирантуру в Москве и Ленинграде - Т. Культелеев, Л. Дюков, А. Агеев, М. Шаламов, В. Хван, А. Бажанов, Т. Москаленко, В. Маркелов, М. Зусман, М. Столбошинский, С. Булатов и многие другие. Первым директором АГЮИ был кандидат экономических наук, доцент Кузнецов Дмитрий Васильевич. До этого он работал проректором КазГУ по учебной части.

В 1940 году состоялся первый выпуск юридического института из 53 человек. Из них пятерых оставили в аспирантуре, остальных направили в суды, прокуратуру, адвокатуру и охрану общественного порядка. Директором института в 1940 году был назначен молодой ученый Таир Молдагалиевич Культелеев, проявивший большие организаторские способности. Он работал над проблемами обычного уголовного права казахов и был первым казахом - кандидатом юридических наук.

В 1941 году в Алма-Ату был эвакуирован весь профессорско-преподавательский состав Московского государственного юридического института со студентами. Таким образом, произошло слияние АГЮИ и МГЮИ. Московские профессора оказали большую помощь в развитии юридического образования и правовой науки в нашей стране.

Здесь работали такие видные ученые, как Вайсберг, Басин, Булатов, а также Владимир Иванович Попов - известный криминалист, участник боевых операций против басмачей, фронтовик, он был уполномоченным Западно-Казахстанского областного отдела НКВД. Люди, которые работали в то время, имели большую практическую и теоретическую направленность. Это были уникальные кадры, уникальные преподаватели.

В 1955 году Алматинский юридический институт вошел в состав КазГУ имени Сергея Мироновича Кирова. Конечно, официально можно сказать, что день рождения нашего юридического факультета надо отсчитывать с 1955 года, но мы, как патриоты юридического образования, считаем, что все-таки мы начали становиться в 1934 году.

В составе КазГУ юрфак уже имел очень сильный, сплоченный профессорско-преподавательский состав. В 1963 году здесь уже работали 26 кандидатов юридических наук и 4 профессора - доктора наук. В основном они были выпускниками юрфака - К. Абжанов, Ю. Басин, К. Ургеншбаев, С. Сартаев и другие.

Юридическая наука и юридическое образование в Казахстане особенно быстро стали развиваться, начиная с 60-х годов. Наиболее крупными учебными центрами подготовки юристов были юридические факультеты КазГУ и КарГУ. Кроме того, была специализированная подготовка юристов для правоохранительных органов - высшие школы МВД. Центром подготовки высших научных кадров был Институт философии и права, переименованный впоследствии в Институт государства и права НАН РК.

- Как выглядит сегодня юридический факультет КазНУ?

- История развития юридического образования в Казахстане связана с юридическим факультетом КазНУ. Наш факультет прожил славную историю и живет полнокровной жизнью и в настоящее время. Звание "Лучший вуз республики", флагмана высшего образования приходит не в один день, этому предшествует многолетний титанический труд наших учителей, старших товарищей, внесших огромный вклад в развитие вуза.

Рассказывая о юридическом факультете, хочу напомнить такой факт: в начале 90-х годов юрфак был преобразован в Институт экономики и права. Создали такой огромный институт, в который вошли и экономический, и юридический факультеты, но практика показала, что нельзя смешивать такие абсолютно фундаментальные самостоятельные направления. Поэтому институт просуществовал всего лишь год, потом распался и снова стал юридическим факультетом.

В настоящее время юридический факультет КазНУ представляет собой высшее учебное заведение, действующее на основе лучших традиций классического юридического образования с применением современных инновационных методик. Являясь преемником Алматинского государственного юридического института, юридический факультет КазНУ за время своего существования дал высшее юридическое образование десяткам тысяч специалистам, в том числе иностранным гражданам из Азии, Африки.

В 1990 году в КазНУ было открыто казахское отделение. Такая потребность назревала давно, и только в условиях независимого государства ее удалось осуществить.

Научно-педагогическую работу на юридическом факультете в разное время вели академики НАН РК С. Зиманов, М. Баймаханов, А. Еренов, Г. Сапаргалиев, профессора Ю. Басин, А. Стамкулов, А. Диденко и другие. Научные труды профессорско-преподавательского состава получили признание не только в Казахстане, но и далеко за его пределами.

- Чем юрфак КазНУ качественно отличается от других юридических факультетов страны?

- Во-первых, такой истории, которая есть у юрфака КазНУ, нет ни у кого в Казахстане. В мировом рейтинге мы занимаем 220 место из 85 тысяч университетов мира по специальности право. Одно это уже о многом говорит.

Во-вторых, учитывая, что многие наши выпускники были или являются первыми руководителями министерств и ведомств, у нас наладились прямые связи со всеми судебными, правоохранительными, надзорными органами, которые оказывают нам всяческую помощь в материально-техническом оснащении, стажировке студентов, предоставлении рабочих мест нашим выпускникам. К примеру, департамент полиции Алматы каждый год выделяет нам порядка 80 рабочих мест – дознаватели, следователи и так далее.

У нас на юрфаке 29 учебных аудиторий, 4 полигона – криминалистический, таможенный, полигон гражданского процесса и медиации и конфликтологии. И все они оснащены не университетом, а с помощью наших выпускников – сотрудников правоохранительных органов, к которым мы обращаемся, и они помогают.

В-третьих, у нас появились такие вещи, которые раньше не были и которые юристы должны теперь знать не хуже системы права.

- Например?

- Например, экономические знания. Если наш выпускник будет в последующем работать в банковской сфере, то он должен хорошо знать банковскую систему и другие вопросы, связанные с финансами, экономикой, фондовой биржей, рынком ценных бумаг и так далее. А если, допустим, будет работать в правоохранительных органах и заниматься раскрытием киберпреступности, то должен хорошо знать айти-технологию, ведь не случайно в профильных министерствах и ведомствах созданы целые отделы по компьютерным преступлениям. Поэтому мы развиваем двухдипломную подготовку юристов.

- И последний вопрос, Даулет Лаикович. Как вы думаете, сформировалась ли в Казахстане юридическая элита?

- Конечно. А почему нет? Сегодня среди выпускников юридического факультета имеется большое количество специалистов высшей квалификации, среди них ответственные работники судов, Парламента, Правительства, Администрации Президента, прокуратуры, органов внутренних дел, государственной безопасности и так далее.

Начиная с 1955 года из стен юрфака вышло более 80 генералов. Сегодня действующие руководители правоохранительных органов страны – они все выпускники юрфака. К примеру, председатель Конституционного Совета Кайрат Мами, выпускник 1981 года. Он получил генерала, когда работал генеральным прокурором. Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, генерал-лейтенант, выпускник 1984 года. Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов – выпускник 1985 года. Жакып Асанов, председатель Верховного суда – выпускник 1985 года. Игорь Рогов - выпускник 1967 года. Кулмухамет Касымов - выпускник 1979 года и так далее. Всех невозможно перечислить. Все они внесли и вносят вклад в становление правового демократического государства.

Торгын Нурсеитова

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