Пассажирским автобусам могут ограничить скорость

На сегодня максимальная скорость не должна превышать 60 км в населенных пунктах, а на загородных трассах не более 90 км в час.

Фото : auto-offer.ru

В МВД состоялся брифинг на тему "О состоянии безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок автотранспортом", передает Zakon.kz. На брифинге были озвучены предлагаемые меры по повышению безопасности в сфере пассажирских перевозок. В качестве одной из них - снижение предельной допустимой скорости для пассажирских автобусов. - МВД совместно с МИИР РК разработан проект дорожной карты по повышению безопасности пассажирских перевозок. Предусматривается ряд комплексных мер. Это проработка вопроса ограничения эксплуатации старых автобусов, это позволит обновить парк автобусов. На сегодня в Казахстане зарегистрировано свыше 90 тысяч таких автобусов... ...Усиление квалификационных требований к перевозчикам, водителям автобусов. Запрет на переоборудование автобуса, так как он является опасным видом транспортного средства. Кроме того предусматривается ввести ограничения скорости движения автобусов в населенных пунктов до 50 км в час, а на загородных трассах до 80 км в час. На сегодня максимальная скорость не должна превышать 60 км в населенных пунктах, а на загородных трассах не более 90 км в час, - с ообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Максат Байболов.

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