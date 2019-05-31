Жертвы косметологии. Приходили за красотой, а ушли с проблемами

Серьезные процедуры должен проводить только специалист.

Миллионы женщин по всему миру, а иногда и мужчины, обращаются к косметологам. Все используемые ими препараты давно известны, проверены, а методика применения отработана. Если обратиться в известную клинику, то результат уж точно должен быть гарантирован.

Офис в элитном микрорайоне и совсем не маленькие цены на услуги сразу вызывают доверие. Ну разве могут люди, работающие в таком месте, на виду у всех, обмануть, нанести вред, или того хуже – работать без лицензии? Так думала и жительница столицы Ирина Луценко. Как оказалось, могут. Но узнать правду широкой общественности удалось лишь после того, как пострадали люди.

- Последний раз, когда мне делали мезотерапию, мне исцарапали все лицо. И если до этого врач другая делала, то это все занимало 15 минут максимум, обычно где-то 10. То в последние разы делали абсолютно другие врачи, и меня с этими уколами мучали около часа, если не больше. Плюс, у меня все лицо было расцарапано и заживало более недели, - рассказывает пострадавшая от рук не квалифицированных действий сотрудников клиники Ирина Луценко.

В мае прошлого года Ирина с сестрой Юлией по приглашению оказались в той самой известной клинике. Недолгий осмотр завершился серьезными назначениями и предложением подписать договор на 240 тысяч тенге. За эту сумму медцентр предлагал 43 процедуры, 16 из которых якобы в подарок. Через пару недель девушки заподозрили неладное. Тем не менее, Ирину можно поздравить, она отделалась "легким испугом", ведь последствия неквалифицированных манипуляций оказались обратимы. Так везёт далеко не всем.

- Врач знает анатомию, физиологию и расположение сосудов. Поэтому такие серьезные процедуры проводит только специалист. Осложнения мы сейчас очень часто стали наблюдать. На этом рынке стало появляться очень много косметологов, которые в лучшем случае имеют среднее медицинское образование, а в худшем - не имеют его вообще. Технически их учат, но, не зная анатомии и особенностей организма, физиологии и не собрав достаточно хорошо анамнез, естественно, мы получаем в итоге осложнения, - разъясняет специфику работы врач дермато-косметолог Ирина Рустамбекова.

Новые методики, современное оборудование, но старые проблемы – самоучки и люди без образования.

Разбиралась этой теме корреспондент Первого канала Евразия Светлана Пенькова. Смотрите в программе Аналитика на Первом канале Евразия в воскресенье, 2 июня в 20.00.

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