В Кызылорде вручили ключи многодетным семьям

На сегодняшний день по области 2246 многодетных семей нуждаются в жилье.

100 малообеспеченных многодетных семей будут обеспечены жильем благодаря спонсорской поддержке частного фонда "Фонд Булата Утемуратова", сообщает пресс-служба акимата области.



31 мая 2019 года аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев вручил ключи остронуждающимся малообеспеченным многодетным семьям, которые проживают внеприспособленных жилищных условиях.

- Для обеспечения их жильем был подписан меморандум с Частным фондом Булата Утемуратова о строительстве жилья за счет спонсорской поддержки. В результате за счет средств Фонда жильем будут обеспечены 100 семей, - сказал аким области Крымбек Кушербаев.

Отметим, что стоимость 1 кв.м. жилья составляет 70 тыс. тенге. Строительство домов завершилось в рекордные сроки - в течение 2 месяцев, в преддверии празднования Международногодня защиты детей.

На сегодняшний день по области 2246 многодетных семей нуждаются в жилье.

Следует отметить, что благодаря государственной поддержке в регионе наблюдается устойчивая тенденция развития темпов строительства жилья. Так, за последние 6 лет объем ввода жилья по области вырос в 2,5 раза - с 270,0 тыс.м2 в 2013 году до 720,8 тыс.км2 в 2019 году. За эти годы только в городе Кызылорда было построено 15 новых микрорайонов, введено 139 многоэтажных жилых домов.

Кроме того, по инициативе акимата области в 2017 году в регионе принята региональная дорожная карта "ОРДА", специально направленная на обеспечение доступности жилья малоимущим и социально защищаемым слоям населения.

К концу 2019 года только по городу Кызылорда на строительстве нового города в левобережье реки Сырдарья планируется завершение строительства 53 многоквартирных жилых домов или 2628 квартир, из которых 588 квартир также предназначены для малообеспеченных многодетных семей.

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